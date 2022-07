La Selección Paraguaya arribó a la ciudad de Cali para afrontar la Copa América femenina 2022

La Selección Paraguay arribó este jueves a la ciudad de Cali. Con música y representantes de la capital del Valle, fueron recibidas las jugadoras convocadas por el técnico Marcello Frigerio para la Copa América Femenina, que abrirán la competencia el 8 de julio en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero frente al combinado colombiano.



Una avanzada de las futbolistas y el cuerpo técnico en pleno fueron recibidas por personal de las secretarías de Deporte y la Recreación, así como Paz y Cultura Ciudadana, encabezadas por Carlos Diago, titular de Deporte.



Ellas pisaron la tierra de la salsa, el deporte y la alegría con la convicción de que encontrarán un público que las ha acogido bien en otras oportunidades y que se goza cada partido, a pesar de que en uno de ellos harán fuerza por el seleccionado anfitrión.



Una pareja de bailarines los aguardó a la salida de las llegadas internacionales y con la sincronía que caracteriza a los artistas caleños cautivó la atención de las ‘guaraníes’, que desde ya empezaron a sentir el calor humano de la ‘Sucursal del Cielo’.



Las albirrojas enfrentarán a Colombia en su debut el viernes 8 de julio (7:00 p.m.) en el Pascual. En la plantilla de 23 jugadoras hay una conocida en el balompié colombiano y hoy en Brasil como la talentosa Fanny Gauto (Ferroviaria), quien estuvo en Junior, Huila y Santa Fe.



A su arribo en la tarde al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la volante Dulce Quintana manifestó: “Muchas gracias por el recibimiento, muy felices de estar aquí, la calidez de los colombianos es impresionante y esperamos representar lo mejor posible a nuestro país. Nos alegramos mucho de este recibimiento y esperamos disfrutar mucho en Colombia”.



Sobre la llave A, que les correspondió junto a Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, dijo que “llegamos muy bien, no hay grupo ni equipo fácil, pero esperamos dar lo mejor de nosotras”.



Por su parte, Gloria Saleb, de Olimpia, sostuvo que “muy lindo el recibimiento, es algo que te hace sentir como si estuvieras en tu propia casa, agradecemos mucho por este recibimiento. Es la segunda vez que vengo a Cali y me siento como en casa La competencia va a ser muy difícil, todos los equipos se preparan, el objetivo es llegar directo al Mundial, y si no se puede, por el repechaje”.



El técnico Marcello Frigerio, quien tampoco ocultó su admiración por la capital vallecaucana, afirmó: “Estamos preparados, con la expectativa de tener éxitos, vamos a pelear. Sabemos que Cali es una ciudad que apoya mucho el fútbol femenino, nada mejor que hacer la Copa América acá, la serie principal se juega aquí, sabemos que vamos a tener muchos hinchas y apoyo al fútbol femenino. Estamos mirando que acá hay mucha alegría y eso nos encanta”.



A su vez, Carlos Diago, secretario de Deporte de Cali, señaló que “es muy importante poder hacerles sentir ese calor y que están en la Ciudad Deportiva y la sede del fútbol femenino en Colombia y el continente. La invitación a que acompañemos la Copa América, comprar la boleta y poder asistir a este torneo tan importante”.



Este es el grupo de convocadas por Marcello Frigerio, técnico de Paraguay:



Cristina Recalde (Juan Grande Femenino –España), Daysy Bareiro (Juan Grande Femenino – España), Fanny Godoy (Juan Grande Femenino – España), Jéssica Martínez (Sevilla FC – España), Lice Chamorro (Deportivo Alavés – España), Dulce Quintana (Secció Esportiva AEM – España), Tania Riso (Secció Esportiva AEM – España), Rosa Miño (Ouriense – Portugal), Alicia Bobadilla (San Lorenzo – Argentina), Lorena Alonso (Millonarios – Colombia), Rebeca Fernández (Universidad de Chile – Chile), Gloria Saleb (Olimpia – Paraguay), Limpia Fretes (Libertad/Limpeño – Paraguay), María Martínez (Libertad/Limpeño – Paraguay), Ramona Martínez (Libertad/Limpeño – Paraguay), Fátima Acosta (Resistencia – Paraguay), Lourdes González (Cerro Porteño – Paraguay), Gloria Villamayor (Libre), Verónica Riveros (Sao Jose FC – Brasil), Fabiola Sandoval (Kindermann Avai – Brasil), Camila Arrieta (Kindermann Avai – Brasil), Fany Gauto (Ferroviaria FC – Brasil), Graciela Martínez (Vasco Da Gama – Brasil).