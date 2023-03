La Selección de Perú no pudo desarrollar su juego y cayó contra Alemania en Maguncia

Alemania venció 2-0 a Perú este sábado en un partido amistoso disputado en el estadio Mewa Areba de la ciudad de Maguncia.



Los goles del triunfo de la selección dirigida por Hansi Flick fueron anotados por el delantero Niclas Füllkrug a los 12 y 33 minutos.



El martes, Alemania recibirá en Colonia a Bélgica en nuevo partido amistoso. Perú, el mismo día, jugará en Madrid contra Marruecos, que ocupó el cuarto lugar en la cita mundialista de Catar.



Alemania con un fútbol completamente superior consiguió su primer triunfo de varios amistosos, con miras a la Eurocopa que organizará entre junio y julio del 2024.



Doblete Füllkrug



La poderosa selección alemana empezó el partido con un buen juego colectivo, siendo muy agresiva para meter a Perú en su propio campo.



El capitán de la Mannschaft, el volante central Joshua Kimmich, y el delantero Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lideraron la ofensiva desde el propio arranque del partido.



A los 12 minutos, con remate de derecha en el aérea grande, Füllkrug anotó el 1-0 tras aprovechar un pase de pecho de Kai Havertz. El gol nació en un error del combinado inca.



Perú intentó una tímida respuesta, pero se encontró con dos remates directos de Alemania al arco de Pedro Gallese sobre los 19 minutos, en los que el meta peruano intervino con solvencia con una doble atajada.



Aprovechando la velocidad y la precisión en los pases, Alemania mantuvo en su campo a un Perú que poco pudo hacer para neutralizar a los anfitriones.



A los 33, Füllkrug volvió a aparecer en el área y con una diagonal perfecta liquidó a Gallese para el 2-0 al apenas tocar un servicio desde la derecha del defensa y debutante Marius Wolf.



Alemania no bajó los brazos pese a la victoria tempranera y tuvo otras situaciones para aumentar la cuenta.



Con Lapadula, pero sin gol



En el complemento, el técnico peruano Juan Reynoso movió su banca y metió al campo al delantero italo-peruano Gianluca Lapadula y al mediocampista Edison Flores para intentar remontar el marcador. De su lado, el entrenador Flick también probó jugadores con miras a consolidar el plantel de cara a la Eurocopa.



Con los cambios, la selección sudamericana mejoró en su juego, pero sus jugadores no lograron definir al encontrarse con una sólida defensa local.



A los 59, Serge Gnabry sacó un remate que chocó en el travesaño del arco peruano.



A los 66, la jueza italiana María Sole Ferrieri sancionó penal tras una falta de dos defensas peruanos. El penal fue sancionado a instancias del VAR.



Kai Havertz falló el penal tras sacar un disparo que chocó en el poste izquierdo del arco peruano.



En los últimos minutos del partido, Alemania con nuevos cambios presionó con intensidad, pero la selección peruana no dejo caer nuevamente su arco, en un partido en el que la superioridad teutona fue ampliamente evidente.