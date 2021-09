La Selección Colombia Femenina perdió ante México en partido amistoso

La Selección Colombia femenina cayó 2-0 este martes como visitante ante la Selección de México, en un amistoso disputado en el estadio Azteca.



El equipo colombiano mostró actitud en territorio manito, pero no pudo tener efectividad para convertir los pocos acercamientos que tuvo ante el arco contrario.



El seleccionado mexicano tuvo oficio con mucho orden, además con solidez para recuperar la pelota.



Muy eficaz, las locales marcaron por intermedio de Maricarmen Reyes, quien cazó un rebote en el área colombiana y fulminó la portería colombiana, para el 1-0 a los 36 minutos.



Y el segundo tanto llegó a los 60 minutos, María Sánchez, con un gran disparo de tiro libre, puso el 2-0 para México.



Para la parte complementaria ingresaron las jugadoras del Deportivo Cali, Linda Caicedo y Manuela Pavi, para desequilibrar la defensa mexicana, pero no fue posible.



Colombia tuvo opciones, a los 33 minutos con remate de Mayra Ramírez que pasó cerca del vertical, un cabezazo de Jorelyn Carabalí a los 62, un zurdazo de Leicy Santos a los 71 y de nuevo Leicy a los 87 al no poder definir.



El equipo dirigido por Nelson Abadía terminó dominando el juego y acorralando a las locales, que no tuvieron inconvenientes para sacar el arco en cero.