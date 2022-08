La Sampdoria y el VAR frenan en Italia a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado

La Juventus, que podía igualar a Nápoles, Inter y Roma como únicos equipos de la Serie A con 6 puntos tras dos jornadas, no pasó del empate sin goles en su visita a Génova contra la Sampdoria, en un partido de escasas ocasiones y en el que el VAR anuló un gol para los turineses.



Pasada la hora de juego, el francés Adrien Rabiot marcó para la Juventus, pero el árbitro, a instancias del videoarbitraje, anuló el tanto por fuera de juego del serbio Dusan Vlahovic, autor del pase al internacional galo (65).



Una decisión que hacía justicia a lo visto sobre el césped, ya que en la primera parte fueron los localdes lo que estuvieron más cerca de marcar: primero con un remate a bocajarro del francés Medhi Léris que sacó Mattia Perin (6) y después en un rechace contra su arco de Vlahovic, que se estrelló en la madera (19).



El extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado jugó 77 minutos con la escuadra juventina.



En la segunda parte, la Juventus fue un poco más decidida y además dle gol anulado, estuvo cerca de marcar en el descuento, cuando uno de los nuevos fichajes bianconeros, el serbio Filip Kostic conectó una volea que atajó Emil Audero con grandes reflejos (90+3).



La Juventus recibirá el sábado a la Roma, uno de los tres equipos que quedan invictos en la Serie A, después de que en el otro partido jugado este lunes derrotase por 1-0 al Cremonese.



La alegría por la victoria contrasta con la mala suerte de los romanos, que perdieron por lesión al internacional Nicolo Zaniolo menos de 24 horas después de la fractura de tibia sufrida por el holandés Giorginio Wijnaldum.



En gran forma en este inicio de temporada, Zaniolo se lastimó la clavícula izquierda en una caída y tuvo que ser retirado en camilla justo antes del descanso. Otro golpe duro para el talentoso jugador que no está teniendo suerte con las lesiones, ya que a sus 23 años ya ha tenido dos problemas muy importantes en sus rodillas.



También es un golpe duro para el equipo de José Mourinho, que el domingo vio cómo en un lance durante el entrenamiento, Wijnaldum, uno de los fichajes estrella de los romanos para esta temporada, se fracturó la tibia derecha y estará de baja "mucho tiempo", reconoció el técnico portugués este lunes antes del partido. Con casi toda seguridad, el holandés se perderá el Mundial de Catar-2022.



"Ayer fue duro para nosotros. Antes del partido se notaba la tristeza y después perdemos a un jugador fundamental como Zaniolo, es duro. Va a esta fuera algún tiempo, pero llorar no sirve de nada", declaró el portugués al canal DAZN tras el encuentro.



Estos dos percances, a pocos días de desafiar a la Juventus, no impidieron el triunfo romano gracias a un tanto del inglés Chris Smalling pasada la hora de juego (65).



El internacional inglés celebró el gol mostrando la camiseta de Wijnaldum.



El resultado corto refleja las dificultades de los 'Giallorossi' para derrotar a un recién ascendido que se defendió bien e incluso tuvo varias ocasiones para marcar, incluido un remate a la madera (47).



La Roma chocó una y otra vez con el muro defensivo del Cremonese hasta que encontró la falla, en un córner que cabeceó a la red Smalling, libre de marca en el segundo palo.



Roma, Nápoles e Inter son los únicos equipos que suman 6 puntos tras dos partidos, mientras que la Juventus es 4ª con 4 puntos, los mismos que el actual campeón Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio y Torino.