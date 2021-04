La promesa de Déiber Caicedo, el exDeportivo Cali: "Quiero ganar y dejar huella en la MLS”

Francisco Henao

A los 21 años, el habilidoso extremo nariñense Déiber Caicedo se alista para tener su primera experiencia en el fútbol internacional. El nacido en Barbacoas tendrá su bautismo en el exterior con la camiseta del Vancouver Whitecaps FC, equipo canadiense que milita en la MLS norteamericana.



El canterano era una de las joyas del Deportivo Cali y tras debutar en febrero de 2018 se consolidó como una de las gratas revelaciones de la Liga colombiana.



'Don Dei' alcanzó a anotar siete goles con los azucareros y aunque su marcha del elenco verdiblanco parece haberse dado muy pronta, el talentoso mediocampista confesó que “fue el momento indicado”.



La temporada 2021 de la MLS comienza el próximo fin de semana. Whitecaps FC y las otras dos escuadras canadienses —CF Montreal y Toronto FC— jugarán como locales en suelo estadounidense debido a las restricciones impuestas en Canadá por la pandemia del Covid-19.



La sede de la escuadra de Déiber será Salt Lake City, la capital de Utah, y desde allí habló con El País de las expectativas que tiene en esta nueva aventura.



¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación a una nueva liga?

Esto acá es un país muy diferente, pero con mucho profesionalismo nos estamos adaptando. El fútbol también es distinto, es más físico, más rápido y con el trabajo diario hay que meterse en esa dinámica.



¿Qué clase de equipo encontró en Vancouver?

Estoy muy a gusto. En el plantel hay seis latinos y para mí, que no soy tan bueno con el idioma inglés, pues es una gran ayuda. El cuerpo técnico habla un poco de español y eso facilita. Se está armando un buen grupo, faltan por llegar un par de refuerzos, un portugués y un brasileño, esperemos disputar los ‘playoffs’ y ganar algo importante y dejar huella en esta liga.



¿Cómo le ha ido en los juegos de pretemporada?

He jugado algunos minutos, me han querido llevar de a poco para irme adaptando a lo que es este estilo de fútbol.

¿Lo van a usar en la misma posición en la que jugó en el Cali?

Me tienen jugando como extremo, pero me piden hacer mucha rotación con Cristian Dájome, el otro colombiano que está en el plantel. A veces él se tira a la banda y yo voy de falso 9.



¿Tener a un compatriota en el equipo le ha servido para adaptarse más fácil?

Sí, claro. Cristian me ha ayudado no solo en lo futbolístico, sino en otros aspectos. Ya tiene un recorrido acá y trato de seguir los buenos ejemplos porque es una persona entregada a Dios y tiene una familia muy linda.



¿Cómo es Vancouver?

Es una ciudad muy linda. Es costosa porque dicen que es la tercera ciudad en el mundo con mejor calidad de vida para sus habitantes. Ya venía preparado para lo del frío porque me advirtieron mucho ese tema.



¿Ya ha padecido las temperaturas bajas?

Me ha tocado jugar con cero grados y con nieve a bordo.



¿Cómo analiza lo que será este año la MLS?

Es interesante porque la MLS le está apuntando a traer jugadores jóvenes, va a ser una buena liga para uno crecer como jugador y posteriormente dar el salto a Europa y que lo miren de la Selección Colombia.



¿Afecta en algo no jugar de local en Vancouver, sino en otra sede?

Acá donde estamos en Salt Lake City hay un poco de altura. Escogieron esta sede para tratar de sacar un poco de ventaja por esa condición. Por el momento estaremos tres meses acá en Estados Unidos y, dependiendo de lo que diga el gobierno canadiense con el manejo de la pandemia, se decidirá si se regresa a Vancouver o continuamos acá hasta que comiencen los ‘playoffs’.



¿Cómo le ha ido con el tema de los protocolos?

Es la primera vez que salgo de Colombia y es totalmente diferente el manejo. Acá todo es al derecho, como debe ser. Cuando llegué a Canadá me revisaron tres médicos, me pusieron en cuarentena durante 14 días, son muy estrictos en ese tema.



¿Hace cuánto no juega un partido oficial?

Ya hace más de cuatro meses. Solo la semana pasada estuve 45 minutos en un amistoso. Mi último partido por competencia oficial fue con el Deportivo Cali ante Vélez por la Copa Suramericana, donde quedamos eliminados del ese torneo. Desde allí hice trabajos por aparte y ahora me toca ponerme en forma.



¿Hubo otras ofertas distintas a la de la MLS?

Muchos clubes preguntaron por mí, pero en ese momento ninguno llegó tan claro como Vancouver.



¿Por qué tomó la decisión de ir a la MLS y no esperar una oferta por alguna liga más importante?

Lo primero que hice fue preguntar cómo iba a ser mi competencia y cómo era la MLS. Estando acá me puedo dar cuenta de que será muy competitiva, hay buenos equipos y por eso decidí venir acá.



Usted habla de Selección Colombia, ¿cree que haciendo una buena campaña en la MLS lo puedan tener en cuenta?

Sabemos que el profesor Reinaldo Rueda tiene el ADN de lo que nos gusta para el fútbol colombiano. Estoy seguro de que si se hacen bien las cosa, él mirará para otros mercados.



¿Cómo ha visto al Cali este año?

Tengo muchos amigos en el club y obviamente lo sigo siempre. Tuvieron un bache, pero por fortuna ya alcanzaron la clasificación. Ojalá cumplan ese sueño de ellos y de la hinchada de salir campeones.



¿Sufrió mucho el Deportivo Cali con la ida de Palavecino?

Él fue un jugador clave en las últimas campañas del Deportivo Cali, estaba en un nivel impresionante, por algo se fue a River Plate, pero es un solo futbolista y allí hay jugadores que pueden tomar ese rol.



¿Cómo vio las situaciones incómodas que vivió el plantel del Cali con los hinchas?

En el tiempo que estuve nunca me tocó vivir algo así y es triste. Uno entiende que la hinchada quiere títulos, pero los otros equipos también se preparan para lograr eso. Un buen hincha es el que apoya y alienta sin agresiones.



¿Esa presión se siente más porque el rival de patio viene de ganar dos títulos seguidos?

Eso puede venir por ese lado. Es complicado porque el equipo queda eliminado y mientras tanto tu rival de patio gana dos títulos seguidos. La hinchada entra en desespero, pero esperemos que este año las cosas se den y puedan brindarle esa alegría a todos.



¿Considera que con tantas bajas que tuvo el Cali le faltó reforzarse mejor?

Yo veo un buen grupo, sabemos que el Cali la apuesta mucho a la cantera, pero los jugadores que están allí pueden defender y dar todo por esa camiseta.



¿Era el tiempo justo para salir del Cali?

Considero que había llegado mi momento, Dios lo decidió así, hice lo que mi corazón dictó, es obvio que uno quiere un nuevo aire para crecer y así se presentó. Si me hubiera tocado seguir en el Cali, lo habría hecho con mucho orgullo.



Usted vivió un gran proceso en el Cali, ¿qué le faltó?

Ganar títulos. Quería salir campeón, pero me pasó como a muchos jugadores que han pasado por el club. Tengo la fe en Dios que en el futuro pueda ganar un título en Colombia, ojalá pueda ser con el Cali.



Datos

Déiber Caicedo debutó en febrero de 2018 con la casaca del Deportivo Cali.



Con los verdiblancos disputó 78 compromisos entre la Liga colombiana, la Copa Colombia y la Copa Suramericana.



Hizo parte de procesos de selecciones Colombia menores. En 2017 jugó el Mundial Sub-17 de la India, donde anotó un gol. Con la Sub-20 estuvo en el Mundial de Polonia, donde disputó dos compromisos y festejó un tanto.



La MLS verá a los 27 clubes de la liga jugar 34 partidos de temporada regular antes de que siete equipos de las Conferencias Este y Oeste avancen a los ‘playoffs’.



El debut de Whitecaps FC será el domingo 18 de abril ante Timbers.