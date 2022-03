La Premier League retira a Abramovich el permiso de dirección de club

La Premier League anunció este sábado haber retirado al propietario ruso del Chelsea, Roman Abramovich, su permiso de dirigente de un club, después de la congelación de sus activos por el gobierno británico.



"A raíz de las sanciones impuestas por el gobierno británico, el consejo de administración de la Premier League retiró a Roman Abramovich su cargo de director del Chelsea Football Club", escribió el organizador del campeonato inglés.



Esta decisión "no tiene ningún impacto en la capacidad del club para entrenarse y disputar partidos", se puede leer en el breve comunicado.



El jueves, el gobierno británico anunció nuevas sanciones contra varios empresarios rusos, entre ellos el millonario Roman Abramovich, propietario del Chelsea desde 2003 y cuyos activos fueron congelados.



Esta medida, tomada en base a las presunta vinculación de Abramovich con el presidente ruso Vladimir Putin, que ordenó la invasión militar de Ucrania, estaba acompañada de una autorización por el club para proseguir su actividad, pero con importantes restricciones.



El Chelsea no puede vender entradas para sus partidos, ni artículos de mercadotecnia, y tampoco puede fichar jugadores ni renovar los contratos de sus futbolistas en nómina.



La venta del club, decidida por Abramovich antes de la congelación de sus activos, podría efectuarse, pero la luz verde del gobierno a la operación estaría condicionada a que el oligarca no obtuviese ningún beneficio.



Abramovich se comprometió durante el anuncio de la venta del club, el 2 de marzo, a que el dinero fuese destinado a una fundación de ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania.



A lo largo de los años, el millonario ruso de 55 años invirtió 1.800 millones de euros (1.960 millones de dólares) en el club bajo su presidencia, y conquistó 19 títulos.



A mediodía del sábado, el fabricante de automóviles Hyundai, cuyo logo figura en la manga de las camisetas del Chelsea, suspendió el contrato de patrocinio con los Blues, que se remontaba a 2018.



"A través de nuestro patrocinio con el Chelsea, estamos orgullosos de apoyar a jugadores, aficionados y al fútbol como ocio. Sin embargo, en las circunstancias actuales, hemos tomado la decisión de suspender las actividades de comunicación y márketing con el club hasta nueva orden", explicó el grupo surcoreano en su comunicado.



Hace algunos días, fue el principal patrocinador de las camisetas del club, el operador telefónico "Three", quien anunció que había suspendido un contrato de un valor de 48 millones de euros (52,64 millones de dólares).



Sin perturbarse en el campo del Norwich el jueves con una victoria (3-1), el Chelsea, con su tercer puesto, buscará de nuevo consolidar su plaza en el podio de la Premier League el domingo, recibiendo al Newcastle.