La Liga de Naciones de la Concacaf definirá a sus clasificados a las finales

Con partidos decisivos como México-Jamaica y Estados Unidos- El Salvador, la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 se jugará entre domingo y martes, y definirá los cuatro clasificados a las finales.



Los cuatro grupos de la Liga A están integrados por tres selecciones, la primera de cada sector irá a las finales que se jugarán en junio en Estados Unidos y además clasificarán a la Copa Oro que comenzará a finales de junio y terminará en julio.



Los segundos lugares irán también a la Copa Oro de manera directa y los terceros entrarán a los play-offs para el máximo torneo de selecciones de la Concacaf.



México resuelve en casa



El Grupo A es liderado por México con siete puntos, le siguen Jamaica con cinco y Surinam con uno.



Este domingo en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a las 18H00 locales (00H00 GMT del lunes), la selección mexicana recibirá a la de Jamaica con el boleto a las finales de por medio.



Dirigido por Diego Cocca, el equipo mexicano tendrá la obligación de clasificar y de mejorar el nivel de juego que mostró en la victoria del jueves ante Surinam por 2-0.



Para este partido, México podrá contar con jugadores estelares como el portero Guillermo Ochoa y el delantero Hirving Lozano, ambos juegan en Italia con Salernitana y Nápoles, respectivamente.



La selección jamaicana, dirigida por el islandés Heimir Hallgrímsson, se presentará integrada con varios jugadores de clubes de la MLS y algunos elementos que militan en Europa como Shamar Nicholson del Spartak de Moscú y Leon Bailey del Aston Villa.



Panamá reservó a su equipo estelar



A falta de la visita que Costa Rica le hará a Martinica este sábado por la quinta jornada del Grupo B, los ticos recibirán a Panamá el martes en el estadio Nacional de San José a partir de las 20H00 locales (02H00 GMT del miércoles).



La selección panameña es líder de este grupo con siete puntos. A media semana, una Marea Roja alternativa visitó a Argentina en un partido amistoso que perdió 2-0 con Jorge Dely Valdés como entrenador.



Los seleccionados estelares panameños se quedaron a trabajar con el director técnico danés Thomas Christiansen para enfrentar a Costa Rica en un juego que podría definir el pase a las finales de la Liga de Naciones. El entrenador europeo fue criticado por haber desdeñado la visita a Argentina.



Honduras con notable ausencia



Canadá, que el sábado visitaba a Curazao, recibirá el martes a Honduras en un partido que dará el pase del Grupo C a las finales; este compromiso se realizará en el estadio BMO Field de Toronto a partir de las 20H00 locales (02H00 GMT del miércoles).



Si Canadá vence a Curazao, empataría en seis puntos a Honduras que por ahora ocupa el liderato.



Honduras no podrá contar en la banca con su director técnico argentino Diego Vázquez quien cumplirá una suspensión y será sustituido por su ayudante de campo José Pacini, recientemente incorporado al cuerpo técnico del equipo catracho.



Contra la historia



El lunes en el estadio Exploria de Orlando, a partir de las 19H30 locales (23H30 GMT), Estados Unidos, líder del Grupo D con siete puntos, recibirá a El Salvador que tiene cinco unidades; Granada es tercera con un punto.



El viernes la escuadra estadounidense afinó la puntería en su visita a Granada con un escandaloso triunfo de 7-1. El Salvador tuvo un partido de ensayo el miércoles que perdió ante Honduras por 1-0.



Para quitarle el boleto a las fnales a Estados Unidos, El Salvador debe vencerlo, algo que no ha podido hacer desde que se enfrentaron por primera vez en 1977.



Última jornada de la Liga A. Grupo A. Domingo: México-Jamaica (descansa Surinam). Grupo B. Martes: Costa Rica-Panamá (descansa Martinica). Grupo C. Martes: Canadá-Honduras (descansa Curazao). Grupo D. Lunes: Estados Unidos-El Salvador (descansa Granada).