La Juventus, con Cuadrado de titular, logró un empate a última hora contra Bolonia 

La Juventus (cuarto en la tabla) tuvo que esperar a estar en superioridad numérica de once jugadores con nueve para poder conseguir en el descuento final un punto (1-1) en casa ante el Bolonia (13º), este sábado en la 33ª jornada de la Serie A.



El colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, fue titular en el equipo y jugó los noventa minutos.



Una vez más, el salvador fue el serbio Dusan Vlahovic, que desvió el balón, tocando con la cabeza, tras un remate de tijera de su compañero Álvaro Morata, ya en el 90+5.



Antes, el Bolonia se había adelantado en el 52 con una gran jugada colectiva que terminó con el austríaco Marko Arnautovic solo ante el arquero polaco Wojciech Szczesny, al que batió.



El Bolonia pudo ir manteniendo esa ventaja casi hasta el final.



En el 84, separadas por un puñado de segundos, el Bolonia sufrió dos expulsiones, las del francés Adama Soumaoro y el chileno Gary Medel.



El primero fue expulsado por una falta en posición de último defensor sobre Morata, señalada por el VAR, y el segundo por haber protestado con demasiada vehemencia.



A partir de ahí, la 'Juve' aceleró, aprovechando que tenía dos jugadores más sobre el campo, y así terminó llegando ese empate agónico.



"Aunque hubiéramos ganado este partido, la cuarta plaza no estaría asegurada. Todavía quedan muchos puntos, hay que continuar, haciéndolo lo mejor posible", relativizó el entrenador Massimiliano Allegri sobre el tropiezo de su equipo este sábado.



La Juventus (4ª), en el último puesto que en Italia clasifica a la próxima Liga de Campeones, tiene ahora 63 puntos y da una oportunidad a la Roma (5ª, 57 puntos) para acercarse en la clasificación, en caso de victoria el lunes contra el Nápoles (3º).



El viernes jugaron los dos equipos que ocupan las dos primeras posiciones en la clasificación.



El AC Milan mantuvo el liderato al ganar 2-0 al Génova (19º), pero el Inter de Milán (2º) le sigue a dos puntos, tras vencer 3-1 en el campo de La Spezia (15º).



El Inter tiene además un partido disputado menos, por lo que la lucha por el 'Scudetto' parece muy abierta.



El Nápoles (3º) queda ahora a 3 puntos del Inter y a 5 del Milan, a la espera de ese complicado duelo del lunes contra la Roma.



- Immobile también al rescate -

En ese partido, la Roma tendrá además la presión de la Fiorentina (6º), que se aproximó a solo un punto tras vencer 1-0 este sábado al Unione Venezia (18º) con gol del uruguayo Lucas Torreira (minuto 30).



Fue un mal día para el equipo veneciano, que ve ampliarse a seis puntos su desventaja respecto al primer equipo en zona de salvación, el Cagliari (17º) que consiguió un valioso triunfo 1-0 ante el Sassuolo (9º).



Por su parte, la Lazio (7º), que sufrió para empatar 'in extremis' en casa (1-1) ante el Torino (11º), tiene ahora los mismos puntos que la Fiorentina.



Ciro Immobile firmó en el 90+2 el tanto que evitó la derrota de la Lazio.



En la tabla de máximos anotadores, Immobile suma ahora 25 dianas y continúa en cabeza. Mantiene dos de margen respecto a Vlahovic, que lleva 23 tras la firmada este sábado.



La Salernitana, colista y a nueve puntos del Cagliari, se resiste por su parte al descenso y ganó 2-1 en el terreno de la Sampdoria.



La 'Samp', cuya permanencia no está todavía asegurada (16º, con siete puntos sobre la zona de descenso), sucumbió en ese partido por los tantos de dos jugadores sudamericanos, el argentino Federico Fazio (4) y el brasileño Ederson (6) en los primeros minutos del partido.



"Demostramos que hemos trabajado duro, que creemos en que podemos mantenernos. Quedan todavía muchos partidos, vamos a ver qué ocurre", declaró a DAZN el veterano jugador francés Franck Ribery, que entró en el partido en la segunda mitad, para contribuir al primer triunfo de la Salernitana desde el 9 de enero.



Por su parte, el Udinese (11º) goleó 4-1 al Empoli (14º) en un duelo entre equipos de la zona media de la tabla.