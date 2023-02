¡La foto del recuerdo! Faryd Mondragón posó con dos grandes vencedores de los Premios The Best

Un colombiano fue uno de los asistentes de lujo que tuvo este lunes la gala de los Premios The Best, que se llevó a cabo en París.



Se trata de Faryd Mondragón, exarquero de la selección colombiana y de varios equipos colombianos e internacionales, quien no se perdió detalle de la premiación a los mejores del mundo en el 2022, en la capital francesa.



Mondragón hace parte de 'Leyendas', el grupo de exjugadores que hace presencia en los eventos organizados por la Fifa, y en el que están figuras como el italiano Alessandro del Piero, el neocaledonio Christian Karembeu, el argentino Maxi Rodríguez y el brasileño Roberto Carlos, entre muchos otros.



El exarquero, acompañado de su esposa Adriana Zamorano, saludó antes y después de la velada a los amigos que le dio el fútbol, pero después compartió con dos de los grande ganadores de The Best: los argentinos Lionel Messi y Dibu Martínez, quienes estuvieron acompañados de sus respectivas parejas.



La ceremonia en la capital francesa terminó con una cena que contó con invitados especiales y toda la familia del fútbol.