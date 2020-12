Juan Carlos Pamo

La Fifa anunció los finalistas al premio The Best, al mejor jugador de la temporada 2020

Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los tres finalistas del premio FIFA al mejor jugador del año ('The Best'), que se anunciará el 17 de diciembre, señaló este viernes la federación internacional.



Lewandowski, goleador polaco del Bayern Múnich, campeón de Europa, parte como favorito tras un año espectacular, pero deberá pelear con dos leyendas.



Messi (Barcelona), mejor jugador de la FIFA el año pasado, y Ronaldo (Juventus) han copado estos premios individuales durante más de una década.



Los laureados serán designados por una votación entre los entrenadores y capitanes de todos los equipos nacionales, un grupo de más de 200 periodistas y aficionados consultados en línea entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre.



En ausencia del Balón de Oro este año, la principal distinción individual este año fue atribuida por la UEFA, eligiendo jugador de la temporada a Lewandowski y jugadora a la danesa Pernille Harder.



Harder, traspasada del Wolfsburgo al Chelsea, también aspira a 'The Best' en un trío que completan la lateral inglesa del Manchester City Lucy Bronze, campeona de Europa con el Lyon, y su antigua compañera en el equipo francés, la central internacional Wendie Renard.



Como arqueras, Sarah Bouhaddi, arquera del Lyon, se enfrentará a la chilena del PSG Christiane Endler y a la estadounidense Alyssa Naeher, del Chicago Red Stars.



En categoría masculina el portero del Bayern Múnich competirá con el brasileño del Liverpool Alisson Becker y el esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak.



El argentino Marcelo Bielsa, que ascendió a la Premier League con el Leeds, es candidato a entrenador masculino del año, junto con los alemanes Hansi Flick (Bayern Munich) y Jürgen Klopp (Liverpool).



En categoría femenina, el francés Jean-Luc Vasseur (Lyon) es finalista junto a la preparadora del Chelsea, Emma Hayes, y a la seleccionadora holandesa, Sarina Wiegman.

Lista completa de los finalistas

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA:

Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Pernille Harder (Dinamarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Women)

Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais).

Premio The Best al Jugador de la FIFA:

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA:

Sarah Bouhaddi (Francia / Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (EE. UU. / Chicago Red Stars)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Jan Oblak (Eslovenia / Atlético de Madrid)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino:

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección holandesa)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:

Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Alemania / FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC)

Premio Puskás de la FIFA:

Giorgian de Arrascaeta (URU):Ceará SC – CR Flamengo [Brasileirão. Brasil] (25 de agosto de 2019)

Son Heung-min (KOR):Tottenham Hotspur FC – Burnley FC [Premier League. Inglaterra] (7 de diciembre de 2019)

Luis Suárez (URU)– FC Barcelona – RCD Mallorca [LaLiga. España] (7 de diciembre de 2019).



La entrega de todos los galardones, incluido el Premio a la Afición de la FIFA y el Premio Fair Play de la FIFA, tendrá lugar el 17 de diciembre de 2020 en un programa televisivo.