La falta de gol, el principal problema de la Selección Colombia para enfrentar a Chile

Contra Bolivia y Paraguay, los dos más recientes partidos que ha disputado la Selección Colombia en la eliminatoria, el técnico Reinaldo Rueda echó mano de verdaderos goleadores, pero en esos 180 minutos apenas logró dos anotaciones.



Roger Martínez, Luis Díaz, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra y Radamel Falcao García hicieron parte del arsenal utilizado en esos dos duelos, y al final el resultado no fue el esperado.



Contra Bolivia solo convirtió Roger Martínez, en tanto que el gol frente a Paraguay fue un tiro penal cobrado por un volante: Juan Guillermo Cuadrado.



En esos dos partidos se crearon varias situaciones de anotar, pero los artilleros no estuvieron finos y eso lo terminó pagando Colombia con sendos empates.



“Nos faltó el gol para plasmar el buen juego y la entrega de Colombia. Aparte de eso, hay que reconocer la virtud del arquero de ellos y la defensa paraguaya”, dijo el técnico Reinaldo Rueda después del partido del domingo ante Paraguay, en el que Colombia hizo méritos para sacar los tres puntos.



Sobre el global, los duelos ante Bolivia y Paraguay, Rueda reconoció que le faltó el gol a la Selección.



“En estos partidos tuvimos varias situaciones de juego para anotar, pero nos hace falta precisión”, puntualizó el timonel.



Por su parte Radamel Falcao García señaló también aseguró que en esos dos partidos Colombia tuvo para llevarse la victoria.



"Tuvimos dos partidos muy complicados fuera de casa, pero siempre es importante sumar. En ambos partidos, Colombia pudo llevarse la victoria; en Asunción tuvimos bastantes oportunidades para marcar, pero nos alcanzó para sumar un punto que también es bueno", señaló el 'Tigre'.



Se viene Chile

El duelo del jueves ante Chile será clave para Colombia en sus aspiraciones de seguir peleando por un cupo directo para el Mundial de Catar 2022.



La pregunta es: ¿Quiénes serán los delanteros en ese juego?

Es probable que repita titularidad Roger Martínez, quien en La Paz jugó gran parte del encuentro y en Asunción ingresó en el segundo periodo.



“Yo estoy listo en caso de que el profe me necesite. Tuvimos dos partidos para ganar, pero no supimos aprovechar las opciones que se crearon. Esperemos que contra Chile se logren los tres puntos”, dijo el atacante cartagenero.



A Martínez lo podría acompañar Luis Díaz, quien conoce de sobra el Metropolitano por su paso por el Atlético Junior.



En el banco estarán otros jugadores importantes como Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra y Miguel Ángel Borja.



Quienes jueguen saben que tienen la responsabilidad de conseguir los goles que lleven a Colombia a lo más alto de la tabla de posiciones.



El duelo ante los australes tendrá presencia de más de 20 mil espectadores en el Metropolitano y comenzará a las 6:00 p.m.