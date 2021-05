La fallida Copa América 2021 en Colombia recuerda la renuncia al Mundial de 1986

Daniel Molina Durango

La Copa América 2021 se convierte en el segundo certamen de gran magnitud del fútbol que deja de realizar Colombia a pesar de haber obtenido su sede.



El 25 de octubre de 1982, el entonces presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, anunció, en una alocución televisada, la renuncia de su gobierno a la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 1986.



Para Betancur, las peticiones hechas por la Fifa a Colombia como sede del Mundial eran “extravagantes”, entre ellas la construcción de 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 espectadores cada uno, otros 4 para 60.000 aficionados y 2 más para 80.000.



Las peticiones de la Fifa, además, incluían la instalación de una gigantesca torre de comunicaciones en Bogotá, la edificación de aeropuertos modernos con capacidad para recibir jets y el congelamiento de las tarifas hoteleras para miembros del organismo rector del fútbol mundial a partir del 1 de enero de 1986.



Colombia había comenzado la obtención de la sede muchos años atrás, en 1973, cuando una comisión de la Fifa vino a visitar el país para establecer si estaba en capacidad de la realización del certamen, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero.



Alfonso Senior Quevedo, reconocido dirigente del fútbol colombiano, fue uno de los hombres clave en la consecución de la sede, gracias, entre otras razones, a su cercanía con el entonces presidente de la Fifa, Stanley Rous.



El 9 de junio de 1974 se hizo oficial. Colombia realizaría la Copa Mundial de la Fifa de 1986.



Para ello, el gobierno del presidente Julio César Turbay creó, años después, la Corporación Colombia 86, que posibilitaría la recolección de fondos privados, y la construcción del estadio Metropolitano de Barranquilla.



Pero en 1982, el presidente Betancur tomó la decisión de renunciar a la sede, argumentando que no estaba de acuerdo con las exigencias de la Fifa y que el dinero que se invertiría en los estadios debería ser utilizado, mejor, en la construcción de escuelas y centros de salud que nunca hubo.



“Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes. Y la empresa de realizar el Mundial es un compromiso grande. Yo quería para Colombia algo de ese porte, y Colombia me falló”, dijo Senior en rechazo rotundo a la decisión de Betancur.



El Mundial fue realizado por México, que logró reponerse de un devastador terremoto que, nueves meses antes, puso en riesgo el certamen, tras la muerte de cerca de cuatro mil personas.



En ese Mundial, el desaparecido astro argentino Diego Armando Maradona brilló en lo más alto y se consagró campeón con la selección de Argentina. Desde entonces, el mundo se rindió a sus pies y Colombia se privó de tenerlo.