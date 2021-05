La Equidad derrota a Aragua en Copa Suramericana con penal de última hora

Juan Carlos Pamo

Con un agónico penalti que convitió Daniel Herazo con el tiempo reglamentario cumplido, La Equidad venció 2-1 este jueves al venezolano Aragua en Caracas en partido de la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana-2021.



Herazo, quien entró desde el banquillo en una jornada en la que el entrenador Alexis García usó un once alternativo, anotó en el minuto 90+3 en el Estadio Olímpico de la UCV.



William Duarte había adelantado a la visita en el 15, con un cabezazo en un tiro de esquina, y Daniel Rivillo había igualado en el 44.



Gremio, que a la vez doblegó 3-1 a Lanús, está virtualmente clasificado a los octavos de final por esta llave con pleno de doce puntos. Argentinos y colombianos tienen seis cada uno y los venezolanos aún no suman.



El comienzo del encuentro se convirtió en una especie de exhibición de jugadas de peligro a pelota quieta, que favoreció temprano a Aragua, que buscaba lavarse la cara tras una aplastante goleada 8-0 sufrida la semana pasada ante Gremio.



El portero de los 'aseguradores', Sergio Román, neutralizó dos ocasiones claras en el arranque: un remate de Rafael Arace en servicio del argentino Jonatan Duche, en el minuto 3, y un tiro libre directo de Roger Manrique, en el 9.



Y llegó el turno visitante. Kevin Salazar cobró un corner y William Duarte se zambulló para ganarle a su marcador y anotar con un testarazo.



Sin embargo, en el debut de un nuevo entrenador, Edson Rodríguez, el Aragua no agachaba la cabeza con la idea de olvidar la humillación ante los gaúchos.



Antecedieron al empate una chilena del activo lateral derecho Rivillo, en el 32, y un trallazo del atacante Juan García Reyes bloqueado por Román.



Y hubo premio con el tanto de Rivillo, de cabeza, aprovechando un centro de Arace.



Rodríguez apenas lleva un par de días como DT del Aragua en lugar de Enrique 'Kike' García.



Fue una durísima despedida, pues el aurirrojo había sido uno de los equipos revelación del fútbol venezolano desde que 'Kike' García llegó al banquillo a finales de 2018, llevado al club a ediciones consecutivas de la la Copa Sudamericana: 2020 y 2021.



Parecía que el plantel aragüeño encontraba un poco de consuelo ante La Equidad, que había guardado piezas de cara a la definición del Torneo Apertura del fútbol colombiano, en el que está en semifinales.



Pero en el 56, el técnico de los colombianos, Alexis García, empezó a dar entrada a habituales titulares como Walmer Pacheco, Juan Mahecha, Larry Angulo o Daniel Mantilla.



Todo cambió y La Equidad volcó la cancha hacia la meta custodiada por Yhonatann Yustiz.



En el 83, ante una intentona de William Duarte, y un minuto después, frente a Diego Herazo en un mano a mano, Yustiz cumplió.



Ya al borde del final, Mantilla provocó el penalti que dio a Herazo la oportunidad de sellar el triunfo. No la dejó pasar.