¡La despedida del ídolo! Carlos Tévez le dice adiós al argentino Boca Juniors

Juan Carlos Pamo

El futbolista Carlos Tévez, uno de los máximos ídolos del argentino Boca Juniors, le dijo adiós este viernes al club 'xeneize', aunque dejó la puerta abierta para continuar su carrera en el extranjero, según anunció en una conferencia de prensa en la Bombonera.



El 'Apache', de 37 años, adujo razones familiares para cerrar su tercer ciclo en Boca, donde debutó en 2001.



"Mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que en el único club que jugaría sería en Boca, sin duda" , dijo Tévez ante la prensa en la sede del club.



Tévez justificó su salida por cuestiones anímicas y en la necesidad de compartir más tiempo con su familia, aún golpeado por la muerte en febrero pasado de su padre adoptivo, Segundo Tévez, quien falleció a los 58 años tras contagiarse covid-19.



"Boca te pide dar lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo, no tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre que ya estaba jugando de vuelta así es la exigencia de Boca" , dijo quebrado en llanto.

Junto a él el presidente de la institución, Jorge Ameal, abogó porque esta despedida "en realidad sea un hasta luego" .



"Quisiéramos que siga jugando, para nosotros el nunca más con Carlitos, no existe" , expresó.



Tévez tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2021, pero una cláusula le permite terminar su relación contractual seis meses antes.

Boca en la sangre

Doy "un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar y estar con mi familia", aseguró el jugador al ser consultado si considera ofertas del fútbol internacional.



Aún conmovido por su propia decisión, Tévez se quebró en varios momentos de su exposición.



"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida con esta camiseta sino un hasta pronto porque siempre voy a estar, aunque ya no como jugador", explicó.



En diciembre de 2016 se casó con Vanesa Mansilla, su novia desde la adolescencia, con quien tiene tres hijos.



"Mi papá, que falleció, mi mamá, mis hermanos, mi mujer y mis hijos son de Boca y no puedo mentirles ni a ellos ni a los hinchas", expresó el jugador. "Mi sangre no es roja, es azul y amarilla".

Una vida azul y oro

El último de los grandes ídolos 'xeneizes' tuvo varias etapas con la casaca azul y oro, la primera en 2001 cuando hizo su debut bajo las órdenes de Carlos Bianchi, a los 17 años.



Nació y se crío en un barrio populoso y pobre, por cuya peligrosidad se lo conoce como 'Fuerte Apache', que dio origen a su apodo.



Bianchi, el técnico con el que alcanzó la fama y logró la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, supo definirlo como jugador.



"Siempre tuvo hambre y orgullo. Alcanzaba con verlo correr en la cancha para entender que él tenía un orgullo impresionante, diferente a todos, que lo impulsaba a pelear cada pelota como la última. Eso lo hizo una gran estrella", dijo sobre el 'Apache'.



Fue trasferido al Corinthians de Brasil (2005-2006) donde se consagró en la liga brasileña y pasó luego a Europa donde cosechó goles y gloria en el West Ham United (2006-2007), Manchester United (2007-2009), Manchester City (2009-2013) y Juventus (2013-2015).



El hijo pródigo de Boca regresó en 2015, en una vuelta que los simpatizantes 'xeneizes' reverenciaron.



En esa segunda etapa y con Tévez como líder, Boca obtuvo el Torneo de Primera División-2015 y la Copa Argentina.



Pero abrió una herida con los hinchas cuando inesperadamente volvió a partir en 2017, esta vez al Shanghai Shenhua de China, para convertirse en uno de los futbolistas mejor pagos del mundo.



Su última etapa en Boca comenzó en 2018 cuando alzó la copa de la Superliga 2017-2018, la Supercopa Argentina-2019 y sumó la conquista de la Superliga 2019-2020, frente al histórico rival River Plate en una noche de éxtasis de la hinchada 'xeneize' que se rindió a sus pies nuevamente.



Su nombre queda estampado entre los máximos goleadores de la historia del club.



Con la selección argentina jugó los mundiales de Alemania-2006 y Sudáfrica-2010 y cuatro ediciones de la Copa América, incluida la conquista en 2011.