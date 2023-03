La Costa Rica de Luis Fernando Suárez no avanzó a la fase final de la Liga de Naciones

Panamá consiguió este martes el último cupo entre los cuatro mejores equipos de la Liga de Naciones de Concacaf tras vencer 1-0 a Costa Rica en San José.



Los panameños necesitaban empatar o ganar y el solitario tanto de José Fajardo en el minuto 77 fue suficiente para hacer la tarea, quedar líderes en el grupo B de la fase de grupos de la Liga A y unirse en semifinales a Estados Unidos, Canadá y México.



Jugó inteligente la selección panameña en el estadio Nacional costarricense. Apretó cuando pudo, metió miedo al contraataque y adelantó la defensa en momentos de presión para no quedar encajonado por el empuje costarricense.



Estrategia clara



Panamá comenzó el partido apretando cerca del área local pese a su papel de visitante. Cuando Costa Rica consiguió tomar la iniciativa supo sufrir en fase defensiva y llevar el partido al juego físico forzando imprecisiones en el juego tico.



El contraataque se convirtió en la herramienta lanzando a la carrera a Cecilio Waterman en la primera mitad sin éxito y a Fajardo cuando entró en la segunda con acierto. La defensa adelantada en el término fue clave para aguantar la ventaja



Fajardo entró en el minuto 67, marcó de cabeza diez minutos después un centro desde la derecha y se fue expulsado en el minuto 88 por una falta dura con la plancha contra Adrián Martínez.



Sin plan claro



Costa Rica necesitaba ganar y murió en el intento. Tomó la iniciativa desde el minuto 10 pero sin saber realmente cuál era el plan con el balón en los pies.



Entre faltas y balones divididos se fue el primer tiempo sin que ninguna de las dos selecciones tuviera una oportunidad clara.



Y la segunda mitad, a pesar de salir fuertes de los vestuarios, se diluyó en un quiero y no puedo que terminaba en la frontal del área panameña entre imprecisiones y cortes rivales.



- A Las Vegas -



Con la victoria Panamá ya está en la 'final four', eliminatorias cara a cara entre los cuatro mejores que se jugarán el próximo 15 de junio en la localidad estadounidense de Las Vegas.



Serán los centroamericanos contra tres norteamericanos, ya que Canadá, Estados Unidos y México fueron los otros clasificados.



La final se disputará el 18 de junio en la misma ciudad.



Alineaciones:



Costa Rica: Kevin Chamorro - Carlos Martínez (Keysher Fuller, 71), Francisco Calvo, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Suhander Zúñiga - Fabrizio Ramírez (Anthony Contreras, 60), Yeltsin Tejeda (Roan Wilson, 89), Josimar Alcócer (Brandon Aguilera, 60), Aarón Suárez (Adrián Martínez, 71) - Joel Campbell. DT: Luis Suárez.



Panamá: Orlando Mosquera - César Blackman (Éric Davis, 78), Hárold Cummings, Fidel Escobar (José Córdoba, 85), Michael Murillo - Cristian Martínez (Jovani Welch, 66), Adalberto Carrasquilla, Andrés Andrade, Ismael Díaz - Cecilio Waterman (José Fajardo, 67) y Alberto Quintero (Édgar Bárcenas, 46). DT: Thomas Christiansen.