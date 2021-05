"La Copa América puede ser un instrumento de paz": Ernesto Lucena, ministro del deporte

Daniel Molina Durango

Ernesto Lucena, el ministro del deporte, concedió este sábado una rueda de prensa en la que aseguró que el país se mantiene firme en su decisión de organizar la Copa América 2021 pese a la crisis de orden social y de salud que se vive actualmente en el país.

Tras una semana caldeada por las manifestaciones que afectaron el normal desarrollo de los partidos de Copa Libertadores en las ciudades de Barranquilla y Pereira, Lucena reiteró que tanto el Gobierno Nacional como la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), siguen apoyando la realización del certamen continental.

"Quiero resaltar el apoyo de la Conmebol. He estado hablando con su presidente, el señor Alejandro Domínguez, y lógicamente que él tiene su incertidumbre, pero el mensaje que quiero dejar es que tenemos que proteger el deporte, no lo podemos utilizar para decir que el fútbol le da la espalda a la sociedad, porque no es así", indicó Lucena.

El Ministro del deporte agregó que la Copa América es un evento que le puede traer beneficios económicos al país, por lo que considera que "no podemos dejar que este evento sea permeado por la política y por los actos vandálicos, cuando puede ser en realidad un instrumento de paz".

De acuerdo con la máxima autoridad deportiva del país, Colombia ha hecho una inversión de 12.500 millones desde hace dos años para organizar el certamen, y que esto ha generado más de 4000 empleos directos e indirectos.

"La Copa va a ser un reactivador económico y generará movimientos interesantes en varios sectores como la hotelería, por ejemplo".

Sobre el tema de la salud, estrechamente relacionado con los estragos de la pandemia del Covid-19, Lucena fue claro al decir que Fernando Ruiz, el ministro de salud, se encuentra trabajando fuertemente para encontrar alternativas y garantizar los protocolos de bioseguridad para los deportistas.

Finalmente, el Ministro del Deporte sostuvo que en Colombia se esperará "hasta el último momento" la evolución del tema de las protestas sociales, ya que según él "nuestros niños quieren ver a sus ídolos".