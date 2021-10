La Argentina de Messi, una dura prueba que deberá sortear Paraguay en Asunción

En el combo más difícil en lo que va de la eliminatoria, Paraguay recibe este jueves a la Argentina de Lionel Messi en Asunción, con la necesidad de ganar para abandonar su incómoda sexta posición en la clasificación rumbo a Catar 2022.



Albirrojos y albicelestes se verán las caras en un difícil momento para los locales, en el estadio Defensores del Chaco.



"Paraguay es un rival incómodo para enfrentar. Veremos el partido que proponen, nuestra manera de jugar no va a cambiar. Nos proponemos ir partido tras partido. Esa es nuestra filosofía de trabajo y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera", admitió el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa antes de viajar a la capital paraguaya.



Si bien no dio a conocer la alineación probable, sostuvo que no variará demasiado de aquella formación de la final de la Copa América, en la que Messi es la figura estelar.



"El partido de este jueves será complicado y desde ahí, una vez terminado, pensaremos en Uruguay. No queremos saltar momentos, ni pasos. Queremos sumar la máxima cantidad de puntos posibles", remarcó el adiestrador.



Para los guaraníes, el partido con Argentina significará el punto de inflexión.



Una victoria lo impulsará a la órbita de los serios candidatos a registrar su nombre en el próximo mundial, mientras que una derrota puede poner en evidencia su marginamiento de un Mundial por tercera vez consecutiva.



El duelo comenzará a las 6:00 p.m., hora colombiana.