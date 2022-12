Kylian Mbappé regresó este miércoles a los entrenamientos con el PSG de Francia

Kylian Mbappé efectuó el miércoles su regreso a los entrenamientos con el París Saint-Germain para sorpresa general, apenas tres días después de la derrota de Francia en la final del Mundial-2022 contra Argentina, comunicó el club.



El PSG compartió en Twitter imágenes del jugador saliendo de una furgoneta y entrando en los locales del centro de entrenamiento. El tuit estaba acompañado del mensaje: "Kylian Mbappé de regreso al entrenamiento este miércoles". Al ser preguntado por la AFP, el club confirmó que el jugador retomaba las sesiones con el PSG.



Este regreso es sorprendente, ya que se suponía que los jugadores parisinos participantes en la Copa del Mundo podían beneficiarse de al menos diez días de descanso antes de unirse a sus compañeros en el club. La vuelta de Mbappé, mejor goleador del Mundial con 8 tantos y autor de un hat-trick en la final, no se esperaba hasta el mes de enero de 2023.



El club no ha precisado los siguientes pasos del programa de reincorporación de Mbappé, con el regreso del PSG a la Ligue 1 el próximo 28 de diciembre en el Parque de los Príncipes contra el Estrasburgo, antes de la visita el 1 de enero al Lens.



"Estoy muy feliz de verle", afirmó el entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, preguntado al respecto por los medios del club.



El marroquí Achraf Hakimi, semifinalista del Mundial y derrotado el pasado sábado por Croacia (2-1) en el duelo por el tercer puesto, siguió el ejemplo de su gran amigo Mbappé y también se reincorporó a los entrenamientos, según las imágenes difundidas por el club en las redes sociales.



Lionel Messi, campeón mundial con Argentina, inició el lunes los festejos en su país del título de Catar y no se espera su regreso a Francia hasta 2023.



El París Saint-Germain tendrá a mediados de febrero el inicio de su eliminatoria a ida y vuelta en octavos de final de la Liga de Campeones, contra el Bayern de Múnich. La ida está programada para el 14 de febrero y la vuelta para el 8 de marzo.



La Champions es la gran obsesión del París Saint-Germain, que nunca pudo ser campeón en ese torneo. Lo más cerca que estuvo es en 2020, cuando fue subcampeón, siendo derrotado por el Bayern Múnich en una final en Lisboa.