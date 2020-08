Kathleen Krüger, la 'jefa' del Bayern Múnich que busca la gloria en Champions (Opinión)

Juan Carlos Pamo

Cuando la prensa le preguntó a Hans-Dieter Flick cómo celebraría el escandaloso triunfo 8-2 sobre el Barcelona, el entrenador alemán contestó con pleno convencimiento: “Vamos a ver qué dice la jefa”.



Flick se refería a esa otra carta que tiene el poderoso Bayern Múnich y que no está propiamente dentro de la cancha, pero fuera de ella sabe jugar como pocos para que la máquina roja funcione perfectamente.



Kathleen Krüger, una rubia de 35 años, ojos azules y sonrisa amigable, es la ‘team manager’ del club bávaro. Ninguna actividad de entrenamiento, dieta, viaje o mercadeo de los jugadores y entrenadores se aprueba sin que antes pase por sus manos.



En otras palabras, ‘La jefa’. Por eso es normal verla —casi siempre con el cabello recogido, tenis y sudadera— en la sede deportiva del Bayern, el departamento médico, los camerinos de los estadios, las salas de prensa, las celebraciones y hasta en la raya del campo, justo al lado del entrenador. No en vano, Flick le supo agradecer su trabajo públicamente, tras el regreso del fútbol en plena pandemia, pues los jugadores retornaron en excelentes condiciones físicas.



Ella es la única mujer que desempeña ese cargo en la Bundesliga. Ama desde niña al Bayern Múnich. Fue hincha, primero. Jugadora profesional de los bávaros, después. Disputó 32 partidos y luego tomó una decisión que la tiene donde hoy está.



Dejó las canchas y estudió ‘management’ internacional. En el 2009 fue escogida dentro de una selección para asistir al manager del equipo y en el 2012 lo reemplazó. Completó ocho años en el cargo y a diario repite la misma frase: “Acá todos tenemos el mismo objetivo, el éxito”.



Dicen las personas cercanas a su entorno que cuando Pep Guardiola se fue del Bayern, lo que más lamentó fue no poder llevar a Kathleen consigo al Manchester City. Era imposible. Nada en el conjunto bávaro podría resultar igual sin las manos de ‘La jefa’. Y Flick lo sabe.



Si el Bayer Múnich levanta la ‘Orejona’ en la final contra el PSG, Kathleen tendrá un pedazo del preciado trofeo de la Liga de Campeones. Y habrá ratificado que las mujeres, además de jugar bien con la pelota, también saben hacerlo sin ella para alcanzar la gloria.