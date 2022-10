Karim Benzema estrenó su Balón de Oro con gol en la victoria del Real Madrid frente al Elche

El Real Madrid es más líder de LaLiga este miércoles tras imponerse 3-0 al colista Elche en la 10ª jornada de la Liga, en la que la Real Sociedad se subió al podio al ganar 1-0 al Mallorca, en un partido marcado por la muerte de un aficionado, tras sufrir una indisposición que había llevado a su evacuación antes del encuentro.



El equipo merengue se llevó los tres puntos con los goles de Fede Valverde desde la frontal del área (11) y de Karim Benzema (75) y Marco Asensio (89) para ponerse a seis puntos del Barça, segundo clasificado, que se enfrenta el jueves al Villarreal.



El Real Madrid fue el completo dominador de un encuentro en el que pudo ampliar su cuenta con otros tres tantos, que fueron anulados tras revisión en el VAR.



Antes, la Real Sociedad ganó 1-0 al Mallorca en un encuentro marcado por la muerte de un aficionado vasco, que sufrió una indisposición y fue evacuado antes del inicio del encuentro, tras el cual se conoció el fatal desenlace.



La Real se llevó los tres puntos, que la colocaron tercera en la clasificación liguera, con un tempranero gol de cabeza de Mikel Merino (3) al que no logró responder el Mallorca, pese a no pederle la cara al partido y al que se le anuló un gol de Amath N'Diaye (58) tras revisión en el VAR por una falta previa.



El equipo vasco llevó el peso del partido ante un Mallorca, que trató de responder al contraataque y al que sostuvo su portero Pedrag Rajkovic, pero sin lograr encontrar el camino del gol. El conjunto del 'Vasco' Aguirre acumuló su segunda derrota consecutiva y empieza a acercarse a los puestos de descenso.



Antes, el Betis se vio sorprendido por un ambicioso Cádiz, que pudo adelantarse en un disparo de Álex Fernández que detuvo el portero chileno Claudio Bravo (24), y que no dudó en presionar arriba la salida de un equipo sevillano, que tampoco rechazó lanzarse hacia adelante.



En un partido con muchas idas y vueltas, los dos equipos contaron con ocasiones para adelantarse en el marcador, pero las buenas actuaciones de los arqueros, auténticos héroes de sus equipos, y las imprecisiones en los últimos metros impidieron que el marcador se moviera.



El equipo bético, que acabó con 10 por la expulsión de Sergio Canales, acumula su tercer empate en los últimos cuatro encuentros oficiales, antes de recibir el domingo al Atlético de Madrid con el que pugna por el podio liguero, partido en el que no podrá contar con el talentoso Canales por su expulsión en el descuento.



En el otro partido del día, el Valladolid, en su afán por alejarse de los puestos de descenso, se adelantó con un gol de Roque Mesa ayudado por un defensa del Celta que desvió el tiro del pucelano despistando al meta Agustín Marchesín (31), pero al filo del descanso Óscar aprovecho un pase de Jorgen Larsen para hacer el 1-1 (42), antes de que Joaquín marcara el 2-1 de cabeza (62) y Sergio León cerrara la cuenta pucelana con un remate de cabeza (74) y un tiro desde el corazón del área (79).



El Celta empezó dominando el encuentro bajo la lluvia en Valladolid, pero poco a poco los locales fueron empujando a los gallegos con rápidos contraataques hasta adelantarse en el marcador, aunque el Celta reaccionó y encontró el empate, pero en la segunda parte se acabó viniendo abajo. Iago Aspas pudo acortar distancias para el Celta, pero tras fallar un penal detenido por Jordi Masip, también falló la repetición de la pena máxima, que ordenó el árbitro (87).



El Valladolid, que pudo ampliar su cuenta en un penal disparado por Sergio León que paró Marchesín (74) da un paso más para alejarse de la zona de descenso a segunda división, superando al Celta en la tabla que sigue bajando peldaños.