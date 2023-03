Just Fontaine fue despedido con todos los honores tras su fallecimiento la semana pasada

Admiradores anónimos, familia, amigos y figuras del fútbol francés rindieron este lunes en Toulouse un último homenaje a Just Fontaine, atacante de la selección gala, célebre por su récord de 13 goles en un Mundial (1958), que falleció el miércoles a los 89 años de edad.



"En el extranjero, igual que en todos los terrenos de nuestro país, amateurs y profesionales, el fútbol le rinde homenaje", declaró Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), antes de la ceremonia religiosa en la catedral Saint-Etienne, en la ciudad del sudoeste de Francia.



"Con su récord inigualado y que va a permanecer mucho tiempo, atravesó épocas y marcó a generaciones de jugadores", añadió.



Fue en el Mundial-1958 en Suecia, cuando Fontaine marcó sus 13 goles. Formaba con Raymond Kopa y Roger Piantoni el ataque de la selección francesa, batida en semifinales por el Brasil de Pelé (5-2).



Varias personalidades del mundo del fútbol estaban presentes este lunes en Toulouse, entre ellas los exinternacionales Alain Giresse, Bernard Lacombe y Didier Six, junto a Guy Roux, entrenador histórico del AJ Auxerre, además de Frédéric Thiriez, expresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), y el hombre de negocios Jean-Claude Darmon, amigo de la familia.



Al lado del presidente del Toulouse Football Club (TFC), Damien Comolli, el presidente del Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, recordó los tres campeonatos ganados con el club de la región de Champagne.



"Si estamos ahí para construir y desarrollar este club de cara al futuro, no olvidamos que tenemos la suerte extraordinaria de tener una historia que muchos nos envidian, diseñado por hombres y jugadores excepcionales como Raymond Kopa y Just Fontaine", señaló Comolli.



Además el fin de semana anterior, se le brindó un minuto de silencio a su memoria en todos los estadios del fútbol francés de Primera División.