Junior pierde ante Barcelona y queda al borde de la eliminación en la Copa Libertadores

Juan Carlos Pamo

Junior cayó este miércoles dos goles por cero ante Barcelona de Ecuador, en partido por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Conmebol Libertadores, que ambos disputaron en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.



Las anotaciones del conjunto ecuatoriano fueron obra de Bayron Castillo y Jonatan Álvez, este último ex atacante del equipo tiburón.



En los primeros minutos del encuentro Junior tuvo la posesión del balón, pero no era claro en los últimos metros de la cancha donde era esperado por Barcelona que trataba de salir rápido, lo cual hizo en varias ocasiones, en especial por el lado derecho, donde constantemente le ganaron las espaldas al lateral Gabriel Fuentes.



A los 6 minutos Junior crearía la única jugada clara para anotar en ese primer tiempo. Fue el cobro de tiro libre ejecutado por Freddy Hinestroza, que se estrelló en el vértice que forman el horizontal con el vertical izquierdo del arco custodiado por Javier Burrai.



El juego se hizo lento por momentos y Junior insistía en llegar por el centro con Luis González, Freddy Hinestroza y el mismo Edwuin Cetré, pero siempre se encontraron con la buena defensa del conjunto ecuatoriano.



Cuando ya todo parecía que los equipos se iban al descanso sin goles, apareció el primer gol del Barcelona. La pelota se la cedieron a Bayron Castillo por el costado derecho, avanzó unos metros, ingresó al área, sacó un remate y metió el balón entre el portero Sebastián Viera y el poste izquierdo, para poner el juego 1-0 a favor del Barcelona de Ecuador. Era el minuto 45 y así terminaría el primer tiempo.



Para el segundo tiempo, cuando se pensó que el técnico Luis Amaranto Perea haría modificaciones para llegar al empate, a los 46 llegó el segundo gol del Barcelona, esta vez fue Jonatan Álvez el que aprovechó una desatención entre el portero Sebastián Viera y el defensa Daniel Rosero para poner el 2-0.



Con los dos goles en contra, el técnico de Junior decide hacer dos cambios. Metió a Sherman Cárdenas por Edwuin Cetré y a Miguel Ángel Borja por Luis González, con los que logró mejorar un poco sus llegadas al arco custodiado por Javier Burrai, pero no lo suficiente como para descontar siquiera.



Barcelona estuvo a punto de convertir un tercer tanto, cuando después del cobro de un tiro de costado, la pelota le quedó Jonatan Álvez, quien estuvo a punto se anotarle su segundo gol de la noche a su ex equipo.



Junior tuvo dos aproximaciones que se estrellaron en los palos. Una con Gabriel Fuentes, quien, tras recibir un pase de Didier Moreno, remató de zurda con el arquero jugado, pero el balón se estrelló en el horizontal y regresó al terreno; y la otra fue cabezazo de Miguel Ángel Borja, quien también estrelló el esférico el palo más largo del arco custodiado por Burrai.



Con el triunfo en Barranquilla el Barcelona logra conseguir su primer triunfo en Copa Libertadores y sigue esperanzado en que podría avanzar a Copa Suramericana si derrota por goleada a Independiente del Valle y que Junior caiga de visitante ante Flamengo de Brasil, también por un marcador abultado.