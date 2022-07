¿Jugará la final? Lo que se sabe de la lesión de Catalina Usme en el duelo ante Argentina por Copa América

Las alarmas en la Selección Colombia se prendieron en el segundo tiempo cuando una de sus figuras, Catalina Usme, recibió un golpe que la dejó tendida en el campo durante varios minutos, muy adolorida.



La jugadora volvió a la acción instantes después, pero siempre se le vio incómoda por el dolor que sentía en uno de sus tobillos.



Al final del encuentro que Colombia le ganó 1-0 a Argentina se conoció que Catalina y el médico de la Selección fueron a un centro médico de Bucaramanga para la toma de varias radiografías que determinaran con exactitud el alcance de la lesión.



La buena noticia es que no hubo fractura y mucho menos una lesión de gravedad, lo que hace suponer que la volante colombiana estará en la final del sábado ante Brasil o Paraguay.



Su hermano Andrés Usme, técnico del América, dijo en La Tocata de El País que después del encuentro del lunes, tuvo contacto con Catalina para saber su situación.



"Cuando iba en la ambulancia me llamó y me dijo que tenían que descartar que hubiera alguna fractura en la parte golpeada porque le dolía mucho. Estuvimos pendientes de ella, tiene un golpe en el empeine, gracias a Dios fue en los tejidos blandos y como la conozco, seguramente va a estar en la final sin problemas", aseguró Usme.



Colombia jugará su tercera final de una Copa América femenina y Catalina Usme es una de las esperanzas para alcanzar el primer título en este torneo.