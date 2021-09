Jugar el Mundial cada dos años: una propuesta que abre el debate en el planeta fútbol

El borrador que le presentó Arsene Wenger, el extécnico francés del Arsenal, a la Fifa, en la que plantea jugar el Mundial cada dos años, desató un debate gigante en el planeta fútbol.



Wenger, quien ahora trabaja como director de desarrollo del ente que maneja el fútbol en el mundo, inició una investigación hace varios meses para buscar mejores dividendos para clubes y selecciones, pero sobretodo para los jugadores; y llegó a la conclusión que el Mundial debe ser cada dos años y no cada cuatro como se viene jugando.



El principal argumento de la Fifa es que organizarlo y jugarlo más de seguido, significaría más ingresos a distribuir entre las federaciones, especialmente las africanas, asiáticas o suramericanas.



“La idea sería tener la fase final de un torneo cada verano a partir del curso 2025-2026, alternando Copas del Mundo y competiciones continentales como la Eurocopa y la Copa América, agrupando todas las clasificaciones en octubre o en octubre y marzo, para reducir los largos viajes de los jugadores en un año”, dijo Wenger.



Las propuesta, como era de esperarse, encontró grandes detractores, pero también importantes apoyos.



“Nosotros creemos que la joya que es la Copa del Mundo debe su valor a su infrecuencia. Organizarlo cada dos años rebajará su legitimidad y diluirá la Copa del Mundo en sí misma", dijo Aleksander Ceferin, el máximo dirigente del fútbol europeo (Uefa).



"Nuestros jugadores no necesitan pasar aún más verano en torneos agotadores, en lugar de consagrar su tiempo al descanso y la recuperación", puntualizó Ceferin.



Entre tanto la Asociación Europea de Clubes (ECA) estimó que "no hay lugar" en el calendario actual para una fase final cada dos añoa, precisando que no ha recibido "ninguna propuesta" concreta de la Fifa para debatirlo.



Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, criticó duramente la propuesta porque, dice, “allí solo importa el dinero”.



Por su parte el actual técnico de la selección inglesa, Gareth Southgate, señaló que cambiar el actual formato le quitaría encanto al Mundial.



"Como tradicionalista, siento que se puede perder algo del encanto de la Copa del Mundo porque la escasez de ella la hace más importante", dijo Southgate.



Y agregó que ''Es necesario revisar todo el calendario. La gente de nuestra generación vería algo raro que se jugara el Mundial cada dos años, pero también creo que hay competiciones, como The Hundred en el cricket que está teniendo mucho éxito, así que tengo la mente abierta sobre algunas de esas cosas. Pero, por lo general, es necesario arreglar el calendario. No podemos seguir agregando más cosas'', señaló.



Para la Confederación Suramericana de Fútbol, un Mundial cada dos años podría "desnaturalizar" la competencia, "rebajando su calidad y minando su carácter exclusivo y sus actuales estándares de exigencia".



El periodista Hernán Pelaéz considera que “La Fifa, de aprobar esa propuesta, le daría golpes certeros a la Copa América, a la Eurocopa y al fútbol mundial en general”.

Voces de apoyo

El debate promete ser de marca mayor porque al mismo han entrado incluso exjugadores, que ven con buenos ojos jugar el Mundial cada dos años.



"Todos estamos de acuerdo", señaló a la prensa el exportero danés Peter Schmeichel, mientras que el brasileño Ronaldo aseguró que si alguien les pregunta a Messi o Cristiano Ronaldo "dirán que sí".



Entre tanto Javier Mascherano, exjugador de la selección Argentina, también apoya la iniciativa porque, asegura, tiene que ver con la evolución que debe haber en el fútbol.



“Es positivo jugar el Mundial cada dos años, tiene sentido; es una parte fundamental de un cambio más positivo del calendario internacional”, dijo el jugador que actuó en cuatro campeonatos mundiales con su Selección.

Aficionados dan su aval

Una ligera mayoría de los aficionados de fútbol apoyan la idea de un Mundial "más frecuente", según un sondeo en línea publicado por la Fifa en pleno debate sobre su proyecto de Copa del Mundo bienal.



Según este estudio IRIS/YouGov realizado entre 15.000 personas "interesadas en el fútbol", una mayoría (55%) quiere ver la competición reina de la Fifa más a menudo, en lugar de cada cuatro años, asegura la instancia.



Entre las personas que respondieron, detalla el sondeo, un 30% querría que el Mundial se disputase cada dos años, un 11% cada año y un 14% cada tres años, una opción esa última muy inhabitual en el deporte internacional.

La Fifa promete analizarlo bien

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, prometió "decisiones antes de finales de año" respecto a la posibilidad de celebrar un Mundial cada dos años, un proyecto que provoca polémica en el mundo del fútbol.



"Este proceso de consultas será muy completo, muy amplio y esperamos acabarlo antes de finales de año", declaró el mandatario.



"El calendario actual de partidos internacionales acaba en 2024. Antes de ese año, deberíamos tener un nuevo calendario de partidos. De ahí que haya que tomar decisiones antes de finales de esta temporada", precisó Infantino.



El dirigente aseguró que serán escuchadas todas las partes para, al final, tomar la mejor decisión.

¿Amenaza de boicot?

Si la Fifa alcanza su objetivo, los clubes europeos -donde se concentran los mejores jugadores- podrían no aceptar ceder a sus figuras durante varios meses y asumir un riesgo mayor de lesiones.



El presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin amenazó con un boicot de las federaciones europeas, cuyos países han ganado los cuatro últimos Mundiales.



"Podemos decidir no jugar. Por lo que sé, los suramericanos están en la misma línea, por lo que buena suerte con una Copa del Mundo así", dijo el dirigente.



El debate apenas inicia y el balón está en la cancha de todas las federaciones, así como en el terreno de los jugadores.

El lado positivo

- Jugadores de nivel podrían participar de más campeonatos del mundo, lo que el actual sistema de cada cuatro años se los impide.

- Habría más competencia, y por supuesto mejor nivel, por parte de los jugadores para estar en las listas finales de sus selecciones para los mundiales.

- Los técnicos tendrían la posibilidad de competir más de seguido con sus selecciones; no sería tan espaciado como ahora con partidos de eliminatorias cada cuatro o cinco meses.

- Reforzaría más la pasión por el fútbol por parte de los aficionados y la despertaría en otros a los que no les gusta mucho el fútbol.

- Sería una ayuda económica para los países sedes por la cantidad de gente que recibirían cada dos años.

El lado negativo

- Sería una carga muy pesada para los jugadores porque deberían afrontar en poco tiempo, demasiados torneos.

- Acabaría con las fechas Fifa que son los partidos amistosos previos a los duelos de eliminatorias.

- Apretaría demasiado torneos ya consagrados en el mundo como la Eurocopa, la Liga de Campeones, la Europa League y la Copa América.

- Por la estrechez de las diferentes competencias que afrontan con sus clubes, los jugadores podrían llegar a los mundiales cansados.

- Jugar cada dos años el Mundial afectaría el calendario de los otros torneos.

- Habría un cortocircuito entre Federaciones y clubes por el préstamo seguido de sus jugadores.

Datos

La idea de hacer el Mundial cada dos años se habló primero en el 71º Congreso de la Fifa y que al comienzo tuvo una aprobación de 166 votos a favor y 22 en contra. Europa no la respaldó.



Por ahora la Fifa no tocaría el formato del Mundial de Catar 2022, de la Eurocopa 2024 en Alemania, la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



La reforma comenzaría a partir del año 2028.