Jugadores brasileños bromean con Carlo Ancelotti sobre su posible llegada a la selección

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que sus jugadores brasileños "bromean" con los rumores sobre la posibilidad de que pueda llegar a ser el próximo seleccionador de Brasil, pero dejó claro que tiene contrato hasta 2024.



"Bromean, no me preguntan, se ríen de esto", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de la 21ª jornada de Liga contra el Elche del miércoles.



"Son bromas, la realidad es otra y es que tengo contrato (con el Real Madrid) hasta 2024", añadió Ancelotti.



El técnico del Real Madrid ha sonado en varias ocasiones como una de las posibilidades para sustituir a Tite, pero el italiano siempre ha recordado su compromiso con su equipo.



Ancelotti también mostró su esperanza de que el centrocampista alemán Toni Kroos, que finaliza contrato en junio, pueda renovar una temporada más.



"La sensación que tengo es que puede renovar. Es la sensación que tengo, y después ya veremos", dijo sobre el jugador germano, que será baja ante el Elche por "un problema", que no especificó.



De la misma manera, también confía en que el delantero y capitán merengue Karim Benzema siga en el equipo blanco, tras ser preguntado por la eventual búsqueda de un nueve de cara a la próxima temporada.



"¿Necesitamos un nueve? Eso es una opinión. El nueve lo tenemos es Karim, que no es un niño pero lo tenemos también para el año próximo", dijo Ancelotti.



Preguntado por si eso apunta que Benzema, con contrato hasta junio, pueda haber renovado, el técnico italiano afirmó que "no sé si ha renovado o no ha renovado, pero las leyendas de este club, por lo que pienso yo, tienen que quedarse en este club".



Ancelotti también consideró que Aurélien Tchouaméni está poco a poco recuperando el nivel que tenía antes del Mundial.



"Hasta el Mundial lo ha hecho muy bien, ha sido sorprendente en la primera parte de la temporada, y después su nivel no ha llegado", explicó.



"Le ha afectado el Mundial en el sentido de que todavía no está en la condición óptima de antes del Mundial. Ha hecho un Mundial fantástico y jugar de doble pivote o de pivote único, no afecta a su calidad, ésta volverá poco a poco", concluyó Ancelotti