Alejandro Cabra Hernandez

¡Jugador de equipo! Lo que dijo Robert Lewandowski tras ganar el premio The Best

El polaco Robert Lewandowski, designado este jueves mejor jugador del año por la FIFA, afirmó sentirse "muy orgulloso y muy feliz" tras recibir el galardón, que dedicó a "(sus) compañeros y (su) entrenador".



"Estoy muy feliz y muy orgulloso. Sinceramente debo decir que es un gran día para mí y para mi club. Tengo que dar las gracias porque este premio pertenece también a mis compañeros y a mi entrenador Hansi Flick", afirmó Lewandowski.

"Es una sensación increíble. Ganar un premio delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo significa mucho para mí (...) No fue un año fácil, al igual que para todo el mundo, pero ganamos todo lo que podíamos ganar. El principal momento fue la victoria en la final de la Liga de Campeones contra el PSG, ese fue un día especial", apuntó el goleador.

Lewandowski, actual goleador de la Bundesliga, también ganó el título de máximo anotador en la pasada temporada en esa competición y la Liga de Campeones.



Fue campeón de dichas competencias y de la Copa de Alemania, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania.