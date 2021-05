¡Juega la duda! Las incógnitas de James Rodríguez por las constantes lesiones 

Juan Carlos Pamo

“¿Usted cree que Reinaldo (Rueda) y el profesor Eduardo Velasco no están enterados en detalle de la situación de lesiones que vienen aquejando a James?”.



La pregunta es de Diego Barragán, el técnico vallecaucano que ve con preocupación lo del volante colombiano que en las dos últimas temporadas apenas ha jugado 39 partidos (el promedio está entre 80 y 90), que en esta campaña ha sufrido siete lesiones, que se ha perdido con el Everton 15 partidos entre Premier, Copa FA y Copa de Liga, y que ha estado ausente 111 días entre entrenamientos y juegos con los 'Toffees'.



Ante esta falta de continuidad surgen otras preguntas: ¿Qué pasa con el 10 de la Selección? y ¿llegará en buena forma para dos competencias que están a la vuelta de la esquina: Eliminatorias y Copa América?



“La falta de ritmo indudablemente va a afectar el rendimiento, disminuye la condición; él es un jugador talentoso y su presencia en la Selección es fundamental, pero primero hay que recuperarlo para que llegue bien a los partidos. Yo considero que es prudente esperar a un jugador de esa calidad para luego tomar una decisión con miras a la Eliminatoria y Copa América”, dijo Juan Carlos Conde, quien fue preparador físico del Deportivo Cali y del América entre otros equipos.



Por su parte, Iván Vélez, exjugador de los rojos de Cali, reconoció que con el Everton no ha tenido continuidad por las reiteradas lesiones.



“James en la Selección marca diferencia por su talento, pero en otros momentos, con otros equipos en Europa, tenía continuidad. No como ahora con el Everton, donde las lesiones no lo han dejado. Y el tema es que la Copa América se juega cada tres días, entonces es lógico que haya dudas en cuanto a su condición física y al nivel que pueda mostrar acá durante el torneo”, señaló Vélez.



Entre tanto, Diego Barragán considera que hay que revisar los proceso de rehabilitación que le programan al volante colombiano en Europa y si sí se están cumpliendo los pasos clave.



“Es normal que un jugador se lesione; el problema es cuando vuelven al campo porque debe haber un periodo de preparación para ello y no sé si allá lo están cumpliendo”, señaló Barragán.



Agregó que “cuando a un jugador le dan de alta del departamento médico, debe haber un acondicionamiento físico de varios días para evitar que caiga en una nueva lesión. Y a lo mejor a él le dan de alta y de una lo ponen a jugar”.



De la misma manera se pronunció el médico deportólogo Carlos Posada, quien dijo que hay que conocer al detalle lo que pasa con James para dar con la situación que lo afecta.



“Realmente no sabemos qué puede estar pasando, por qué esa fragilidad; tampoco sabemos si los procesos de recuperación no son bien asumidos por los responsables”, señaló Posada.



Sobre este tema, el técnico del Everton, Carlo Ancelotti, dijo que trabajarán más arduamente para evitar que caiga en repetidas lesiones.



“En el futuro trabajaremos más para protegerlo, pues es imposible ignorar que su ausencia nos perjudica y eso es algo que la otra temporada queremos mejorar para evitar estas situaciones”, declaró Ancelotti.



Dijo que el problema comenzó cuando fue llamado a Selección Colombia, aunque de paso aseguró que James debe estar en la Copa América.



“Él arrancó muy bien esta temporada, luego empezó a viajar con su selección y su condición se vio afectada, empezó a tener problemas para jugar; pese a esto, él tiene que jugar la Copa América porque es muy importante para su selección y su país, así que, aunque juegue, también deberá cuidarse. Esto no significa que su participación en la Copa América está en duda”, puntualizó el técnico italiano del Everton.

¿Y si no es James?

“Esa es la pregunta, ¿y si no es James, quién? Porque Cardona no ha tenido continuidad tampoco y a Juan Fernando Quintero no lo podemos evaluar por un video de tres minutos o un pase-gol en un partido de la Liga china”, dice Campo Elías Teherán, periodista de Win Sports.



Sobre el caso de James y sus lesiones, Teherán aseguró que hay una parte que no sabemos en Colombia.



“Las lesiones de James no son de ahora; si tú juegas en el Real Madrid o en el Bayern, se supone que tienes a los mejores médicos, kinesiólogos y fisioterapeutas del mundo, y sin embargo James se lesionaba. Ahora pasa lo mismo en el Everton. Yo creo que ahí hay algo que no nos están contando porque eso no es normal que pase frecuentemente”, señaló el periodista.



En cuanto al reemplazo del cucuteño en la Selección, en caso de no estar en plenitud, el exlateral Iván Vélez aseguró que le tocaría al técnico Reinaldo Rueda elegir un módulo táctico para minimizar el impacto que dejaría una eventual ausencia del 10.



“Allí habría que jugársela con un esquema para potenciar a otros jugadores; por ejemplo, Luis Díaz es una buena opción, pero tocaría mirar si el 4-2-2-2 le vienen bien a la Selección, o el 4-2-3-1 para reemplazar a James con hombres de mucha dinámica”, manifestó Vélez.



Reinaldo Rueda tiene un poco más de dos semanas para evaluar el tema James, revisar su condición física y determinar si está en condiciones físicas de llegar a la Selección para eliminatorias y Copa América.



El jugador quiere, el técnico también. Pero ¿lo permitirán las lesiones? Ahí es donde empieza a jugar la duda.

Datos

A James se le contabilizan 26 lesiones desde el 2011, siendo la que más días lo ha sacado de las canchas (56) una fractura del metatarsiano del pie derecho cuando ya jugaba en el Real Madrid (2014).



Golpes en un partido o entrenamiento, problemas en los talones, lesión en la ingle y en la pantorrilla, son los inconvenientes físicos que más han afectado a James.



El cucuteño se perdió durante el Mundial de Rusia 2018 el partido clave de octavos de final ante Inglaterra, por una lesión.



El técnico Reinaldo Rueda sin duda lo tendrá en cuenta para lo que viene, confiado en que en los días que faltan pueda tener minutos y estar libre de lesiones.

Este domingo volvería a jugar

James volvió a entrenamientos el viernes con el Everton después de la lesión en la pantorrilla que sufrió hace poco más de tres semanas y que le hizo perder los últimos tres partidos.



En un comunicado el Everton señaló que el volante colombiano "está en forma y disponible" para enfrentar este domingo al Sheffield United, equipo ya descendido a la Championship.



Lo que no está confirmado es si el técnico Carlo Ancelotti lo utilizará desde el primer minuto o si lo reservará para ingresarlo y darle competencia en el periodo complementario.



Lo cierto es que el regreso del jugador es una buena noticia, especialmente para la Selección Colombia que tendrá competencia en junio.