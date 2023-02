Juan Guillermo Cuadrado se destacó en la victoria de la Juventus sobre Torino por Serie A

La Juventus de Turín prosigue su escalada en la Serie A después de ganar el derbi de la capital piamontesa ante el Torino (4-2), este martes en la 24ª fecha de la Serie A, horas después de que la Cremoneses estrenase su casillero de victorias ante la Roma de Mourinho (2-1).



Tras este triunfo, cuarto consecutivo para la 'Vecchia Signora' en el campeonato italiano, la Juve es séptima con 35 puntos, a seis del Atalanta (6º), que ocupa puesto para la próxima Conference League.



La zona Champions, que cierra la Lazio con 45 puntos, queda ahora a diez unidades para una Juventus que poco a poco se recupera de la sanción de 15 puntos impuesta por las autoridades deportivas italianas por irregularidad en las cuentas.



Y eso que no comenzaron bien las cosas para los hombres de Massimiliano Allegri, que vieron cómo sus vecinos del 'Toro' se ponían por delante con un gol del marfileño Yann Karamoh (2).



El colombiano Juan Cuadrado, con su primer gol de la temporada, igualó para los locales (16), que de nuevo se vieron por detrás con el gol del paraguayo Antonio Sanabria (43).



El defensor brasileño Danilo volvió a equilibrar la balanza con un remate de cabeza (45+1) antes de otro brasileño Gleison Bremer (71) y el francés Adrien Rabiot (80) dejasen los tres puntos en el Juventus Stadium.



Además de la victoria, la otra buena noticia para la Juventus fue la reaparición de Paul Pogba casi once meses después de su último partido oficial.



Campeón del mundo en 2018, Pogba entró en juego en el minuto 69, cuando el resultado era de 2-2, aunque no tuvo incidencia directa en los dos goles de su equipo que vio dentro de la cancha.



Su último partido se remontaba al 19 de abril de 2022, con la elástica del Manchester United en la Premier League contra el Liverpool (derrota 4-0).



Con problemas en el gemelo, el centrocampista, que cumplirá 30 años el 15 de marzo, no había podido terminar la temporada con los Diablos Rojos, cerrando con un sabor amargo sus cinco años en el club de Old Trafford.



Pero su regreso el pasado verano (boreal) a la Juve, donde ya había jugado entre 2012 y 2016, no cambió en nada su situación y Pogba (91 partidos internacional) no cesó de acumular recaídas y problemas físicos (menisco), que le impidieron incluso participar en el Mundial de Catar.



En el primer choque de los dos que se disputaron este martes para poner fin a la 24ª fecha, la Cremonese, que inició su partido como colista, estrenó su casillero de victorias al vencer este martes 2-1 a la Roma (5ª) de José Mourinho.



Sorprendida por el misil de Frank Tsadjout (17), la Roma tuvo que remar contracorriente, monopolizando la posesión del balón pero sin encontrar el hueco entre la compacta defensa local.



Mourinho efectuó cuatro cambios de una tacada a la hora de partido para meter más talentos ofensivos con las entradas del inglés Tammy Abraham, El Shaarawy, y del serbio Nemanja Matic.



A fuerza de jugadores de ataque sobre el césped el equipo de la capital logró la igualada por medio de Leonardo Spinazzola. El lateral ganó la espalda de la zaga y marcó de un buen disparo raso (71).



Pero cuando la Roma parecía favorita para llevarse los tres puntos una salida defectuosa del arquero Rui Patricio derivó en un penal que Daniel Ciofani no perdonó (83).



Se trata de la sexta derrota de la temporada en liga de los 'Giallorossi', que ven ahora cómo sus vecinos de la Lazio le superan en la tabla por un punto y se hallan por tanto en puestos clasificatorios a la próxima Liga de Campeones.



La Cremonese, que no había ganado en las 23 fechas precedentes, sube al puesto 19º y se queda a ocho puntos de la salvación.