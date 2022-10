Jornada de Champions: PSG y el City, clasificados; Sevilla y Juventus se despiden del torneo

Con sendos dobletes de Leo Messi y Kylian Mbappé, el París SG goleó al Maccabi Haifa (7-2), clasificándose a octavos de final de la Liga de Campeones, al igual que hicieron este martes Chelsea, Dortmund y Benfica, verdugo de una Juventus eliminada (4-3).



También dijo adiós a la competición europea más prestigiosa el Sevilla, aunque en su caso al menos se impuso al Copenhague (3-0), lo que le sirvió para asegurar su presencia en dieciseisavos de Europa League.



- Grupo H: la 'MNM' clasifica al PSG -

Por undécimo año consecutivo, el PSG estará en las rondas eliminatorias de la Champions, después de una actuación estelar de su tridente ofensivo "MNM" (Messi-Neymar-Mbappé) contra el Haifa.



Esta victoria garantiza al PSG (11 puntos) una de las dos primeras plazas del grupo H, del que es líder con el Benfica (11 puntos). Y los parisinos irán a Turín la semana que viene para tratar de sellar el primer puesto, sinónimo de sorteo 'a priori' más asequible el 7 de noviembre en Nyon, Suiza.



En el Parque de los Príncipes, las autoridades temían los altercados, pero más allá de una breve interrupción del juego por el uno de fumígenos desde la grada visitante, los 'fuegos artificiales' se vieron sobre el terreno de juego, donde el PSG mostró su mejor juego.



Lionel Messi (19, 45), Kylian Mbappé (32, 64) y Neymar (35) abrieron el camino a una goleada completada por un gol en su portería de Shon Goldberg (67) y un tanto del español Carlos Soler (84). El conjunto israelí respondió en dos ocasiones a balón parado gracias al senegalés Abdoulaye Seck (38, 50).



"Cuando jugamos todos juntos, simple, es bonito de ver. Hicimos un partido soberbio", celebró el capitán parisino Marquinhos al micrófono de Canal+ Foot.



Y la 'Vecchia Signora' perdió en Lisboa con el Benfica.



Antonio Silva (17) abrió el marcador, si bien Moise Kean (21) no tardó en empatar. Minutos después, Juan Cuadrado cometió penal que convirtió Joao Mario (28) y Rafa Silva (35, 50) anotó un doblete que noqueó momentáneamente al cuadro italiano. Arkadiusz Milik (77) y el estadounidense Weston McKennie (79) metieron de nuevo en el partido a la Juve, pero demasiado tarde.



Finalista dos veces en la última década (2015 y 2017), la 'Juve' llevaba tres temporadas consecutivas estancada en los octavos de final.



- Grupo G: Dortmund clasificado, City primero -

Boleto a octavos sellado para el Dortmund: el Borussia se contentó con un 0-0 contra el Manchester City, ya clasificado, para asegurarse un hueco en los octavos de final y hacer estéril el esfuerzo del Sevilla, que había ganado horas antes al Copenhague 3-0.



El Sevilla, tercero, está a tres puntos del Dortmund antes de la última fecha, pero el Borussia, al tener un mejor golaverage particular (4-1, 1-1) ya no puede ser alcanzado por los andaluces.



Los Citizens, por su parte, con 11 puntos en su haber, han vivido un camino plácido hacia octavos, y ahora podrán jugar sin presión un último partido ante el Sevilla el próximo miércoles.



- Grupo F: Leipzig sorprende al Real Madrid -

El Leipzig sorprendió 3-2 al Real Madrid, con lo que se jugará el pase a los octavos de final de la Champions la próxima semana contra el Shakhtar Donetsk.



El equipo alemán golpeó con los goles de Josko Gvardiol (13), Christopher Nkunku (18) y Timo Werner (81), mientras que Vinicius (44) y Rodrygo de penal (90+4) recortaron distancias en un partido en el que una victoria del Real Madrid le habría asegurado su pase a octavos como líder del grupo F.



El conjunto merengue sigue encabezando la llave con un punto de ventaja sobre los alemanes, que la próxima semana lucharán por la clasificación contra el Shakhtar, que este martes empató 1-1 con el Celtic.



Ancelotti afirmó no estar enfadado con su equipo, pero admitió que "la derrota nos molesta".



El Leipzig incluso podría pasar como primero de grupo en caso de éxito y tropiezo del Real Madrid contra el equipo escocés.



- Grupo E: Chelsea en octavos, Milan más cerca -

Todavía invicto desde la llegada del entrenador Graham Potter, el Chelsea se clasificó a octavos de final de la Liga de Campeones al vencer el martes por 2-1 en su visita al Salzburgo.



Mateo Kovacic (23) abrió el marcador para los 'Blues', pero los austríacos igualaron gracias a Junior Adamu (49), antes de que Kai Havertz (64) anotara el gol de la clasificación a falta de la sexta y última jornada, en Stamford Bridge contra el Dinamo de Zagreb el próximo miércoles 2 de noviembre.



Con 10 puntos, los londinenses tienen además asegurado ser primeros de grupo gracias a la victoria del AC Milan en Zagreb (4-0).



Un empate contra los austríacos en San Siro bastaría a los 'Rossoneri' para meterse en octavos.