Jorge Burruchaga: "'Leo' está más combativo para jugar este Mundial de Catar"

A menos de un mes para que comience el campeonato mundial de fútbol en Catar, el exfutbolista argentino Jorge Burruchaga habló para el medio Al Arabi Al Jadid del país árabe, donde entregó sus sensaciones en la previa de la cita orbital.



De entrada, el excampeón del Mundo de 1986 entregó sus favoritos de cara al certamen que iniciará el 20 de noviembre: "Empecemos por Argentina, que está muy bien. Está muy sólida. No es poca cosa llevar 34 partidos invicto, con un equipo afianzado. Obviamente después de ganar la Copa América en Brasil el equipo se liberó, y la figura de Leo se manifiesta más que la de ningún jugador".



Renglón seguido comentó: "En el mismo lote, o un poquito arriba, pueden estar Francia y Brasil. Pero Argentina está muy cerca. Y tenés un lote de equipos a los cuales hay que respetar. Hay algunos de ellos con mucha historia. Ni hablemos de Alemania... Es una selección que en el fútbol nunca se le puede despreciar ni faltar el respeto porque en los mundiales siempre dice presente salvo el pasado en Rusia".



Igualmente, Burruchaga resaltó el papel de Lionel Messi para este campeonato del mundo y los cambios que tendría a comparación de Rusia 2018: "Yo creo que la más notoria la vemos todos: la más notoria fue haber ganado la Copa América con todo lo que le costaba a él y a una generación pasada que fue brillante pero que le faltaba un título, tanto en la Copa América como el Mundial 2014. En eso se ve reflejado que hoy se expresa más, se ríe más, hasta disfruta mucho más".



Además, Jorge Burruchaga recordó cuando trabajó en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la pasada cita mundialista y con quien compartió junto a Lionel Scaloni, actual seleccionador de Argentina.



"Él estaba de segundo ayudante porque había varios. Detrás de Beccacece venía él. Pero él estaba trabajando en un aspecto sobre la relación con el plantel. De ese plantel, él había jugado con varios de ellos. En el caso mío, hablábamos de fútbol, él ya era entrenador. Yo conviví con él en los primeros seis meses de su interinato, donde hizo el recambio. Muchos muchachos después de 2018 dejaron de jugar en la Selección, caso Mascherano, Biglia, Banega, Higuaín. A Scaloni se le veía como a cualquier joven que le dan una selección, o un equipo, con mucho entusiasmo, con una impronta de juego muy fácil de interpretar. Esas cosas, a través de resultados, lo llevaron, pasando varios interinatos, algo que no es común en una selección, a ser un técnico invicto, que armó un muy buen equipo, muy buen plantel. Él es muy claro, muy simple. Y eso él lo llevó a perdurar en este camino y llegar a Qatar. Y a él le da, en esa relación que tiene con varios, un plus de conocerlo de cuando él era jugador. Hoy es entrenador y le da un valor agregado que le va muy bien", comentó Burruchaga.



Por otra parte, el exfutbolista argentino se refirió a las ausencias más notorias que tendrá ese Mundial. Entre esas bajas, la del goleador Erling Haaland.



"Lógicamente que son grandes futbolistas. Sobre todo el noruego, una de las apariciones más increíbles de los últimos tiempos. Pero en los mundiales siempre ha pasado eso. En cada Mundial siempre han quedado grandes futbolistas que no pudieron estar. No es fácil llegar al Mundial, más difícil es ganarlo. Pero lógicamente, Egipto jugó el Mundial pasado. Senegal viene haciendo las cosas bien, buen equipo africano, como Mahrez con Argelia. Los italianos, con su rica historia, ya van dos mundiales consecutivos que no se clasifican. Esto marca que, si bien los grandes siguen siendo grandes, hay selecciones que van creciendo y cada vez se rivaliza más. Esto hace que haya esta sorpresa".



La Argentina estará integrando el grupo C del Mundial de Fútbol junto a México, Arabai Saudita y Polonia.