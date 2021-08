Johan Mojica se disculpó por su reacción al no ser llamado a la Selección Colombia

Luego de su reacción por no ser convocado a la Selección Colombia, el lateral izquierdo Johan Mojica se disculpó este miércoles por medio donde un comunicado donde reconoce su error por las palabras que publicó.



"Primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de Selección, directivo de la Federación Colombiana y por último y no menos importante nuestra hinchada", cita el comunicado.



"Fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado, que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme", agregó el jugador caleño, que actúa en el Elche de España.



El martes, cuando la Selección Colombia publicó la lista de convocados por Reinaldo Rueda para los duelos de la triple jornada de Eliminatorias ante Bolivia, Paraguay y Chile, Mojica reaccionó al no ser tenido en cuenta.



"¿Es en serio?... ¿Qué hay que hacer pues?...madre mía", publicó Mojica en su Instagram, donde en la historia agregó dos emoticones de 'rosca'. Minutos después, el jugador decidió borrar la imagen.



El lateral izquierdo, de 29 años, ha venido con regularidad en el Elche, destacándose en los dos primeros encuentros de Liga.