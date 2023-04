Joan Laporta volvió a atacar a la justicia española por el caso Negreira

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta aseguró este domingo que la justicia no tiene "nada" contra el club en el caso de arbitraje conocido como 'caso Negreira' y que tiene agitado al fútbol español desde hace dos meses.



"No tienen nada, porque no hay nada", declaró el dirigente catalán este domingo durante una asamblea con peñas de aficionados del club azulgrana.



Laporta ofrecerá el lunes una conferencia de prensa para "dar todas las explicaciones" sobre este caso.



El presidente restó importancia al hecho de que el Barça pagó, según la fiscalía, un total de 7,3 millones de euros a José María Enríquez Negreira, exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por supuestos consejos en materia arbitral de 1994 a 2018.



Negreira, según Laporta, "no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido porque él no designaba a los colegiados".



"Hay otros clubes, en concreto uno que se ha presentado en el juicio este, que históricamente ha sido favorecido", añadió en referencia al gran rival del Barça, el Real Madrid.



Este escándalo fue destapado a comienzos de febrero por la emisora Cadena Ser. El 10 de marzo, la justicia española inculpó al club y varios de sus exdirigentes por "corrupción entre particulares", "administración desleal" y "falsedad en documento mercantil".