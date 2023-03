Joan Laporta: "No solo nos defenderemos, sino que atacaremos a quienes nos agreden"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que no sólo defenderá al club azulgrana en la causa abierta por la justicia por supuestos pagos a un exresponsable arbitral, sino que atacará lo que considera una campaña contra el club.



"La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo, controlar al Barça, quedárselo", dijo Laporta en un mensaje de vídeo dirigido a los socios del club.



El presidente azulgrana lanzó estas declaraciones después de que un juzgado de Barcelona admitiera a trámite el miércoles la denuncia de la fiscalía por los supuestos pagos del Barça a un exresponsable arbitral.



La denuncia apunta, entre otros, al Barcelona y a antiguos dirigentes del club, entre ellos los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).



Según la querella de la fiscalía, Negreira, que fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.



El Barça cesó en sus pagos en 2018, según la fiscalía, por la salida de Negreira del CTA.



Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial" con Negreira "a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones".



"Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo están orquestando esta campaña. No tengáis ninguna duda de que nos defenderemos y no sólo nos defenderemos sino que atacaremos", aseguró Laporta en un mensaje a los socios antes del clásico liguero contra el Real Madrid del domingo.



"Ahora quiero que estemos concentrados en animar al equipo", afirmó Laporta, recordando que "este domingo tenemos un gran partido".



"Venid a animar al equipo. Más que nunca tenemos una gran oportunidad para acercarnos al gran objetivo de esta temporada que es ganar la Liga", concluyó.