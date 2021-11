James Rodríguez: "Todo esto hace parte del trabajo, ya estaré otra vez entrenando"

James Rodríguez fue protagonista el pasado fin de semana con el Al-Rayyan de Catar. No exactamente por sus gambetas o goles, sino por una fuerte agresión en su contra y posterior expulsión contra el colombiano por reclamar.



El sábado anterior en los últimos minutos de juego el cucuteño de 30 años recibió una fea patada en las costillas por parte de un rival, situación que el árbitro marcó como infracción, pero no tomó correctivos disciplinarios ni siquiera con la ayuda del VAR.



James se retorcía del dolor en el campo frente a los ojos de los seguidores dentro del estadio y quienes veían la transmisión de televisión, que no salían del asombro por la fuerte falta.



Sin embargo, acción seguida el mismo árbitro le saca amarilla a James Rodríguez y la reacción del colombiano fue airada, a tal punto que los compañeros tuvieron que mediar para evitar una posible agresión.



A pesar de ello, el central se percató de la situación y expulsó al cucuteño por la forma en que reclamó y tuvo que abandonar el terreno de juego.



Dos días después, James Rodríguez publicó en sus redes sociales una foto donde se deja ver dos 'moretones', uno en la nariz y otro en el mentón.



"Después del golpe que he sufrido en el partido ya estoy un poco mejor. Como ven ha sufrido un poco la nariz y la mandíbula en el golpe. La costilla se llevó la peor parte pero nada para preocuparse. Todo esto hace parte de nuestro trabajo. Unos días más y estaré otra vez entrenando", escribió James Rodríguez en sus redes sociales.



Con este mensaje se espera que su recuperación sea rápida, pues se prevé que su nombre aparezca en la lista de convocados de la Selección Colombia para la doble fecha de Eliminatorias Suramericanas frente a Brasil y Paraguay.