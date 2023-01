James Rodríguez reveló que tuvo cortocircuito con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia  

James Rodríguez volvió a hablar y a dar de qué hablar. El volante colombiano, en una charla en Twicht este jueves con Ricardinho, un reconocido jugador portugués de fútbol sala, tocó varios temas, pero dos de ellos fueron bastante llamativos: los roces que tuvo con reconocidos entrenadores.



James, quien actúa en el Olympiacos de Grecia, reconoció que tuvo diferencias en la Selección Colombia con Reinaldo Rueda, y en el Everton inglés con el español Rafa Benítez.



“Para las eliminatorias yo no estuve en seis partidos. Con el entrenador (Reinaldo Rueda) tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe. En los últimos 4 partidos estuve y no pudimos hacer las cosas bien”, dijo el cucuteño.



Aseguró que será difícil olvidar lo sucedido porque fue una situación que generó mucha polémica en su momento.



“Siempre me va a quedar eso, que si hubiera estado en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más. Ya pasó, en mi pensamiento está ahora poder llegar a la próxima Copa del Mundo. Tendré 35 años, es una buena edad”, aseguró.



James además confesó que con Rafa Benítez, en el Everton, también se presentaron desacuerdos.



“El primer día de pretemporada Benítez me dijo: ‘Tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero gente joven, con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses, estaba fuera y estaban últimos”, manifestóel volante cucuteño.



Agregó que fue al fútbol de Catar “porque en Everton el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Catar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir”.



James cumple una buena temporada en el Olympiacos, siendo elegido el mejor jugador del mes en la liga griega.