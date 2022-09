James Rodríguez: otra oportunidad para retomar su nivel ahora en Europa

Para nadie es un secreto que James Rodríguez le ha costado retomar el gran nivel que se le conoció hasta hace unos años y que hoy solo son un recuerdo del pasado.



El cucuteño de 31 años no ha podido recuperar los días de gloria con el Real Madrid, el Bayern Múnich, su comienzo en el Everton y mucho menos con la Selección Colombia.



Tan solo en la última temporada, que a propósito fue la única con el Al-Rayyan, solo disputó 15 partidos entre Liga, Copa y Superliga de Catar. La gran mayoría del tiempo sufrió múltiples lesiones musculares que lo alejaban de las canchas entre dos y tres semanas, por lo que nunca pudo contar con el rendimiento para jugar.



Hay varios factores que han provocado el bajo nivel del mediocampista colombiano, entre malas decisiones, lesiones y declaraciones fuera de contexto, son algunos de los motivos por los cuales le ha costado tener regularidad y poder figurar de nuevo en el balompié.



Altas y bajas en su rendimiento

La carrera del '10' de la Selección Colombia tuvo un salto vertiginoso luego del Mundial de Brasil 2014, donde brilló con luz propia y le permitió llegar a uno de los mejores clubes del mundo como lo es el Real Madrid.



En su primera temporada con Carlo Ancelotti como técnico, Rodríguez Rubio deslumbró al mundo del fútbol con su gambeta, capacidad de resolución, juego en equipo y también definición.



Sin embargo, cuando al banquillo 'merengue' llegaron en primer momento 'Rafa' Benítez y luego Zinedine Zidane, la luna de miel de James terminó y comenzaron los problemas. En su momento hasta se hablaba de discriminación por parte del DT hacia el futbolista.



Aunque no se confirmó nada y cada día James de alejaba más de la titular del Real Madrid, apareció el Bayern Múnich como una oportunidad para demostrar gran nivel.



En el equipo 'Bávaro', que era dirigido en ese entonces por el italiano Ancelotti, volvió a brillar James y, a pesar de no haber podido ganar la Champions, el colombiano se convirtió en poco tiempo en referente del club alemán.



Sin embargo, James Rodríguez no se pudo adaptar bien a la cultura alemana, a su clima y/o a sus costumbres, o por lo menos esas fueron las razones del '10' para pedir su reintegro al Real Madrid, sin importar que era considerado una de las figuras en el Bayern.



En su retorno a España, la situación no cambió entre Rodríguez Rubio y el técnico Zinedine Zidane. Pocas oportunidades y la frecuencia en lesiones musculares mermaban las chances para jugar con el 'merengue'.



Luego de dos temporadas donde casi siempre estuvo en el banquillo de emergentes o en la tribuna, James decide cambiar de aire y es cuando logra incorporarse al Everton, de nuevo para ser dirigido por Carlo Ancelotti.



En ese año logró jugar 23 compromisos en la Premier League, aunque los fantasmas de las lesiones apearon en gran medida sus aspiraciones para brillar en la cuna del fútbol.



Luego de la salida de Ancelotti, quien regresa al Real Madrid, y el nombramiento de 'Rafa' Benítez como entrenador de Everton, el pasado y las malas relaciones con el entrenador español le cobraron factura a James y tuvo que tomar otros caminos.



Una movida desesperada, o por lo menos así lució, su ida al fútbol de Catar. El Al-Rayyan le abrió las puertas y en un deseo de poder jugar James decidió irse de Europa. Determinación que le costó su depreciación en valor y en nivel.



Sus salidas en falso

No le ha ido bien a James Rodríguez cuando habla a los medios o decide salir en público a dar declaraciones.



Todos recuerdan la famosa frase pronunciada por él cuando vestía la camiseta de la Selección Colombia en la Copa América Centenario 2016 cuando dijo: 'Yo aquí juego hasta cojo'. Una afrenta hacia el técnico Zinedine Zidane del Real Madrid, cuestionando sus decisiones de no darle minutos al cucuteño.



Otro mal momento fue la famosa carta dirigida a los hinchas de la Selección donde cuestionó fuertemente la decisión del entonces seleccionador Reinaldo Rueda para no llevarlo a la Copa América de Brasil 2021.



Por último, las declaraciones dadas al periodista 'Edu' Aguirre para el programa 'El Chiringuito' donde se ofreció para jugar en el Valencia FC y dejó claro su deseo de abandonar al Al-Rayyan, a pesar de tener un contrato vigente con el club catarí.



La revancha de James

Ahora, con la inminente llegada de James Rodríguez al Olympiacos de Grecia, se presenta otra oportunidad para que recomponga su camino y vuelva a brillar con luz propia con su fútbol.



Ojalá en su retorno al fútbol europeo se recupere al '10' de la Selección Colombia que, a sus 31 años, todavía tiene bastante por mostrar y dar a los fanáticos colombianos que lo siguen apoyando.



Tendrá la oportunidad de jugar la Europa League con el Olympiacos, una gran ventana para reaparecer y demostrar el por qué sigue vigente y debe ser considerado como uno de los cracks del fútbol mundial.