James Rodríguez: los compañeros de lujo con los que compartirá camerino en Olympiacos

James Rodríguez ya está en Grecia finiquitando su vinculación con el Olympiacos, en su gran oportunidad para regresar al fútbol europeo luego de un año de ausencia.



El cucuteño de 31 años está próximo a firmar con el club griego, en lo que será su quinta liga europea en toda su carrera deportiva.



Sin embargo, James no llega al Olympiacos como la gran estrella ni para ser reconocido como tal, pues en la nómina del 'Τhrylos' se encuentran varias figuras deol fútbol internacional.



El primero de ellos es su excompañero del Real Madrid, Marcelo, quien terminó su vinculación con el 'merengue' luego del título de la pasada edición de la Champions League y arribó al equipo griego para continuar si carrera deportiva.



Otro de los que llegó al Olympiacos recientemente es Sime Vrsaljko, luego de que este finalizara su contrato con el Atlético de Madrid, que lo tuvo durante tres años.



En la lista también se pueden leer nombres como el de Mathieu Valbuena, con pasado en Olympique de Marsella, Lyon y la selección de Francia; Sokratis Papastathopoulos (ex Arsenal, Milan, Borussia Dortmund) y Konstantinos Manolas (ex Roma y Napoli).