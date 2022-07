James Rodríguez cumple 31 años: recuento de sus mejores momentos en la cancha

El astro colombiano, James Rodríguez, cumple 31 años este martes 12 de julio 2022. El cucuteño celebra su cumpleaños con un amistoso con el Al-Rayyan.



James llegó al primer piso de los '30'. Este martes, el volante colombiano recibió la celebración departiendo con sus compañeros del Al-Rayyan.



Mientras que Rodríguez festeja un año más de vida, todavía no se sabe cual sería el rumbo que tomará para el resto del año. Se ha dicho que Rodríguez quiere volver al fútbol europeo, sin embargo, no hay nada por seguro.



En su carrera como profesional, James ha tenido un gran recorrido clubes de toda partes del mundo. Sus inicios en el fútbol suramericano, hasta dar el gran salto para Europa.



Rodríguez debutó como profesional en el Envigado FC. Luego pasó a ser parte del equipo argentino, Banfield donde salió campeón en el año 2009. El cucuteño se consagró como el extranjero más joven en alzar el título en Argentina.



De esta manera llegaría su salto al 'Viejo continente'. James llegó al Porto en el 2010. En el 'Dragón' fue campeón del torneo local y de la Europa League junto a Falcao y Freddy Guarín.



El astro colombiano le puso un nuevo sello al pasaporte cuando salió para el fútbol francés al llegar al Mónaco FC en el año 2013. En este equipo jugó 108 partidos y anotó 32 goles.



Luego de un excelente Mundial en Brasil 2014, James fue fichado con el Real Madrid. Un paso con momentos difíciles y otros agradabales. Tuvo la confianza de Ancelotti, pero no le fue muy bien con Rafael Benítez y Zidanne.



En el 'Merengue' fue campeón de Liga, Copa, Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. Cabe aclarar que tuvo dos participaciones en el Real: 2014-2017 y 2019-2020.



James David también fue 'Bávaro'. El colombiano llegó en el 2017 al Bayern Munich, equipo con el también fue campeón. Su paso por Alemania fue positivo, sin embargo, regresaría al fútbol español.



Fue entonces cuando llegó a una nueva Liga. El cucuteño fue contratado por el Everton en el 2020. Disputó 26 partidos y marcó 6 goles. Solo estuvo una temporada.



El colombiano debido al nivel que estaba teniendo fue cuando arribó al Al-Rayyan de Catar. No ha salido campeón y ahora esta en busca de salir de ahí.



La Selección Colombia

​El 29 de septiembre de 2011, James fue convocado por el técnico Leonel Álvarez a la selección de mayores para la eliminatoria al Mundial de Fútbol de 2014. Debutó el 11 de octubre en la victoria colombiana sobre Bolivia en La Paz por 2-1, siendo la figura del partido.



Luego llegó la era Pekermán en donde el cucuteño se convirtió en una de las figuras históricas de la 'Tricolor'. Dos Mundiales (2014 y 2018), 3 Copas Américas (2015, 2016 y 2019) y un Mundial Sub20 (2011).



Fue el goleador de Brasil 2014 y debido a esa excelente actuación fue que consiguió su pase al Real Madrid.



Un total de 460 partidos jugados como profesional a nivel de clubes. 125 goles anotados. Con la Selección de mayores ha sido 86 participaciones y 24 tantos alcanzados.



El cucuteño acumula más de 20 títulos como profesional. alrededor de 28 distinciones a nivel individual. Para muchos considerados como el mejor colombiano del a historia, para otros, un poco más debatible.



¡Feliz Cumpleaños, James!

El Al-Rayyan celebrando su cumpleaños.