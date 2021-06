Italia sella el pase a octavos de final de la Eurocopa con victoria ante Suiza

Juan Carlos Pamo

La selección de Italia se convirtió este miércoles en el primer equipo clasificado matemáticamente a octavos de final de la Eurocopa 2020, tras su victoria 3-0 ante Suiza en Roma en la segunda fecha del Grupo A.



El volante del Sassuolo Manuel Locatelli, reemplazo de lujo de Marco Verratti, anotó dos goles (26 y 52) y el delantero Ciro Immobile completó la victoria (89) que deja a la 'Azzurra' con seis puntos, y a la 'Nati' con solo uno.



En cabeza de su llave con dos victorias en otros tantos partidos después del 3-0 endosado a Turquía, la Nazionale se jugará pasar como primera de grupo el domingo ante Gales, que derrotó 2-0 este miércoles a Turquía.



Generosa en el esfuerzo y con el arco rival constantemente en el punto de mira, el combinado de Roberto Mancini no dejó respirar a una Suiza demasiado timorata, y se puso rápidamente con una cómoda ventaja merced a los dos goles de Locatelli, un jugador que habría visto el partido desde el banco de no haber sufrido una lesión en la rodilla el centrocampista del PSG Marco Verratti, quien se espera pueda jugar los próximos días.



Y a pesar de la prematura salida del terreno de juego por lesión del capitán Giorgio Chiellini (24º), la zaga italiana volvió a mostrarse impenetrable, permitiendo a Italia un décimo partido consecutivo sin encajar (por 31 goles marcados).



Después del paseo inaugural ante Turquía, Mancini desplegó un once inicial casi idéntico, salvo la entrada de Giovanni Di Lorenzo en el puesto de Alessandro Florenzi, lesionado en el gemelo.



El conjunto helvético no dio prueba en los primeros minutos de partido de poder poner en apuros a los anfitriones en el estadio Olímpico, y cortarles su racha de 29 partidos seguidos sin perder (desde septiembre de 2018).



Ni la intervención del VAR para anular un gol a Chiellini por una mano previa (19). Ni la salida del capitán por lesión el día en que se convirtió en el italiano con más partidos en una fase final de la Eurocopa (14).



Y en ese equipo capaz de crear peligro de varios modos, emergió la figura de Locatelli para, primero empujar a la red un centro de Domenico Berardi en un gol 100% Sassuolo (26).



La Suiza del técnico, ex del Lazio, Vladimir Petkovic, con el mismo 11 inicial que ante Gales (1-1), veía evaporarse sus opciones de dar la sorpresa.



E incluso se fue a vestuarios con la sensación de que el 1-0 en el marcador era un mal menor visto lo visto sobre el césped.

Xherdan Shaqiri buscó su ocasión al inicio del segundo acto, lo que espoleó algo a los aficonados suizos, algo apagados en los primeros 45 minutos de sentido único.



Pero fue de nuevo Locatelli quien no tardó en acallar sus cánticos, con un buen disparo con la zurda lejos del alcance de Yann Sommer (52).



El Olímpico recordaba sus mejores días, e incluso se pudo ver la 'ola' en unas gradas con muchas calvas por las restricciones sanitarias.



El arquero Gianluigi Donnarumma se apuntó su cuota de protagonismo ante Steven Zuber (64).



Y Ciro Immobile, desacertado en sendos mano a mano con el arquero (73, 75) se rehízo al final del partido para demostrar que esta Italia llega con hambre después de haberse perdido el Mundial-2018.



Contra Gales, Roberto Mancini podrá igualar el récord de invencibilidad de un seleccionador italiano, establecido por Vittorio Pozzo en otra época (30 partidos sin derrota entre 1935 y 1939). Pero nadie duda que la mirada está puesta mucho más lejos.