Inter golea a Viktoria Pílsen, avanza a octavos de 'Champions' y de paso elimina a Barcelona

El Inter de Milán cumplió con un triunfo 4-0 en casa ante el Viktoria Pilsen checo, este miércoles en la quinta jornada del grupo C de la Liga de Campeones, con lo que selló matemáticamente su pase a octavos de final y dejó de paso sin opciones de avanzar al FC Barcelona.



El equipo italiano suma 10 puntos, ahora seis más que el Barsa (3º, 4 puntos), que recibe este miércoles en el Camp Nou al Bayern Múnich (1º, 12 puntos), mientras que el Viktoria Pilsen sigue colista sin puntuar. El Inter ya no puede ser superado por el Barsa, al que domina en sus duelos particulares (una victoria, un empate) en este grupo.



La resistencia checa en el estadio Giuseppe Meazza duró poco más de media hora, hasta que el armenio Henrikh Mkhitaryan abrió la cuenta en el 35, rematando de cabeza un balón colgado al área por Alessandro Bastoni.



En el 42, el bosnio Edin Dzeko dejó el partido ya muy encarrilado, aprovechando un pase de la muerte de Federico Dimarco.



En el 55, Mkhitaryan envió al palo de los visitantes y en el 57 el arquero del Viktoria repelió un intento del argentino Lautaro Martínez.



El tercero 'nerazzurro' cayó en el 66. Lautaro se revolvió en el área entre varios rivales y terminó cediendo en corto para Dzeko, que desde la zona del punto de penal envió un tiro raso que, tras revisión por el VAR, subió al marcador.



El cuarto fue obra del belga Romelu Lukaku (87), con un tiro en el área, apenas cinco minutos después de entrar en el partido. Lukaku no jugaba por lesión desde finales de agosto.



Con su clasificación a octavos de la Champions en uno de los grupos más fuertes del torneo, el Inter confirma su buen momento, precisamente después de haber encadenado tres triunfos en sus últimos tres partidos de la Serie A, lo que le permite no descolgarse de la pugna por los puestos altos pese a su irregular inicio de curso.



La próxima semana, el Inter visitará en Alemania al Bayern de Múnich, en un duelo entre los dos equipos clasificados en el grupo.



Al Barcelona de Xavi Hernández le quedará el triste consuelo de pasar a jugar la Europa League, después de haber fracasado por segundo año consecutivo en su intento de superar el grupo de la Liga de Campeones.