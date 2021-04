Inter empata, pero se aprovecha de la derrota del Milán para acercarse al 'Scudetto'

Juan Carlos Pamo

El Inter no pasó del empate a un gol en su visita al modesto Spezia (15º), pero aprovechó la derrota del Milán (2º) para aumentar un punto su ventaja al frente de la clasificación de la Serie A y acercarse un poco más al título.



La Juventus, que se impuso por 3-1 al Parma (19º) se coloca tercera, aunque podría perder su posición en el podio si el Atalanta gana el jueves a la Roma (7º).



El Inter se vio sorprendido nada más comenzar su partido con un disparo del brasileño Diego Farias ante el que no respondió el arquero 'nerazurri' Samir Handanovic (12).



El equipo de Antonio Conte logró empatar antes de llegar a la pausa, con un tanto del croata Ivan Perisic (39), pero fueron incapaces de completar la remontada pese a contar con varias ocasiones claras en el segundo periodo, incluidas un disparo al palo del argentino Lautaro Martínez (80) y dos goles anulados por el VAR por fuera de juego en los cinco últimos minutos.



El empate puede ser satisfactorio para el Inter, ya que su principal perseguidor en la clasificación, el AC Milán, había perdido antes, en casa, frente al Sassuolo (8º) por 2-1.



Si el Atalanta (3º) gana el jueves a la Roma en el Olímpico, el equipo de Bérgamo superará en la clasificación al Milán.



El entrenador del Sassuolo, el exmilanista Roberto de Zerbi, amenazó con boicotear el partido en protesta contra el proyecto de Superliga del que el Milán formaba parte, hasta que desistió este miércoles después de que los seis clubes ingleses abandonasen el martes la iniciativa, y su equipo se tomó su particular 'vendetta', derrotando al rival en la cancha.



El alemán de origen turco Hakan Calhanoglu adelantó a los locales en la primera parte (30), pero el Sassuolo volteó el marcador con un doblete de Giacomo Raspadori (76 y 83), que había saltado a la cancha en el segundo periodo.



Tras estos resultados, el Inter aventaja en 10 puntos al Milán y en 11 a una Juventus que se coló provisionalmente en el podio.



El Parma, un histórico a punto de descender a la Serie B, se adelantó con un golpe franco directo del uruguayo Gastón Brugman (25), pero la Juventus volteó el marcador con un doblete del brasileño Alex Sandro (43 y 47) y otro del holandés Matthijs de Ligt (68).



La pelea por el descenso se aprieta después de la victoria del Cagliari (18º), 1-0 al Udinese, y los empates de Benevento (17º) y Torino (16º).