¡Insólito!: por no pago de salarios, árbitros en Ecuador están en huelga y no hay fútbol

Los silbatos se silenciaron este fin de semana en el fútbol ecuatoriano. Los árbitros profesionales se fueron a huelga al estar impagos por un millón de dólares mientras la jaqueada dirigencia busca represalias contra los agremiados y la crisis se ahonda.



Los jueces reclaman el pago de remuneraciones de cuatro meses, responsabilidad de la LigaPro, entidad que agremia a los clubes profesionales de primera (16) y segunda categoría (10) y que se encarga de organizar el certamen rentado.



"Queremos que esto se solucione, pedimos un compromiso formal de pago, llegar a acuerdos de pago, pero que nos cumplan y no nos mientan", expresó a la AFP Luis Muentes, presidente de los árbitros profesionales de Ecuador.



"Antes LigaPro cumplía con los pagos puntualmente, incluso con anticipación. Ahora, por la pandemia hemos tenido retrasos, pero no significa que no les vayamos a pagar", manifestó a un medio radial el presidente de LigaPro, Miguel Loor.



El gremio que agrupa a unos mil jueces, 78 de primera división y 16 con escarapela FIFA, se ha negado a dirigir los partidos por la séptima fecha de la segunda etapa del torneo local.



Los equipos para siete partidos saltaron a sendos campos entre viernes y domingo, pero allí nunca aparecieron los personajes más resistidos e insultados en el mundo del fútbol: los árbitros.



Para volver a dirigir, el gremio solicita la cancelación de una deuda que "llega aproximadamente a un millón de dólares", conforme plantearon en un comunicado.