Iniciaron las eliminatorias de la Uefa rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024

Inglaterra ganó 2-1 a la vigente campeona Italia en Nápoles, este jueves en el inicio de la clasificación para la Eurocopa 2024, en una jornada inaugural en la que Portugal ganó 4-0 a Liechtenstein con un doblete de Cristiano Ronaldo, que se convirtió en el futbolista con más partidos como internacional, con 197.



Inglaterra se cobra así una pequeña 'vendetta' en casa del equipo que le ganó precisamente en su templo de Wembley en la final de la última Eurocopa, en julio de 2021.



Gracias a este triunfo en el estadio Diego Maradona, Inglaterra se pone en cabeza y da de entrada un golpe encima de la mesa en su grupo clasificatorio, el C.



Igualado a 3 puntos con ella está Macedonia del Norte, que ganó 2-1 a Malta en una llave de cinco equipos que completa Ucrania, que no jugó en esta primera jornada.



En la llave J Portugal arrancó en Lisboa con una victoria amplia ante un equipo modesto como Liechtenstein.



CR7 marcó de penal (51) y de libre directo (63) para completar una goleada que habían abierto Joao Cancelo (8) y Bernardo Silva (47).



El delantero de 38 años, ahora en el club saudita Al-Nassr, jugó su 197º partido como internacional y supera así al kuwaití Bader Al-Mutawa, con el que compartía el récord.



Además Bosnia-Herzegovina venció 3-0 como local a Islandia, mientras que Eslovaquia y Luxemburgo igualaron sin goles.



Finalmente en el grupo H Dinamarca ganó 3-1 a Finlandia, Kazajistán batió 2-1 a Eslovenia e Irlanda del Norte se llevó un triunfo 2-0 en su visita a San Marino.



Resultados del jueves en la primera jornada de la clasificación a la Eurocopa 2024:



Grupo C:



Macedonia del Norte - Malta 2 - 1



Italia - Inglaterra 1 - 2



Clasificación: Pts.



1. Inglaterra 3.

2. Macedonia del Norte 3.

3. Ucrania 0.

4. Malta 1.

5. Italia 0.



Grupo H:



Kazajistán - Eslovenia 1 - 2



Dinamarca - Finlandia 3 - 1



San Marino - Irlanda del Norte 0 - 2



Clasificación: Pts.

1. Dinamarca 3 .

2. Irlanda del Norte 3.

3. Eslovenia 3.

4. Kazajistán 0.

5. Finlandia 0.

6. San Marino 0.



Grupo J:



Eslovaquia - Luxemburgo 0 - 0



Bosnia-Herzegovina - Islandia 3 - 0



Portugal - Liechtenstein 4 - 0



Clasificación: Pts.

1. Portugal 3.

2. Bosnia-Herzegovina 3.

3. Luxemburgo 1.

4. Eslovaquia 1.

5. Islandia 0.

6. Liechtenstein 0.