Inglaterra derrota a España y avanza a semifinales de la Eurocopa Femenina

La selección española de fútbol quedó eliminada en cuartos de final de la Eurocopa femenina tras perder en la prórroga contra Inglaterra por 2-1, este miércoles en Brighton.



Tras una primera parte de dominio y mayores ocasiones para España, Esther González abrió el marcador tras una gran jugada de Athenea del Castillo (54), pero las inglesas forzaron la prórroga casi al final con un tanto de Ella Toone (84) y culminaron la remontada en el tiempo extra con un derechazo de Georgia Stanway (96).



Inglaterra se presentaba al partido tras haber impresionado en la primera fase, con un pleno de 9 puntos, 14 goles a favor y ninguno en contra, pero España le quitó la pelota y las anfitrionas no supieron cómo contrarrestarlo.



A los 10 minutos de la segunda parte, las inglesas se vieron en otra situación a la que no están acostumbradas: ir por detrás en el marcador.



Athenea, que había entrado al campo al descanso, se marcó una gran jugada individual por la banda derecha, incluido un caño a una defensa inglesa, y su centro lo mandó a la red Esther con un disparo cruzado (54).



La seleccionadora inglesa Srina Wiegman, que pudo sentarse en el banquillo tras superar el covid, retiró de la cancha a Beth Mead, Ellen White y Fran Kirby, tres de las mejores jugadoras en la primera fase, una demostración de que las cosas no funcionaban para las anfitrionas.



Pero liderada por Athenea desde el costado derecho, España no se echó atrás y cerca estuvo de sentenciar el pase a las semifinales, primero con un centro chut de la extremo del Real Madrid que sacó la punta de los dedos la portera Mary Earps (65) y después con un disparo de Sheila que salió rebotado a córner (78).



Pero cuando parecía que España tenía más cerca el gol, fue Inglaterra la que empató, en una pelota muerta en el interior del área española que Toone mandó a la red (84).



Ese tanto dio alas a Inglaterra, que se colocó por delante en el marcador en la primera parte de la prórroga con un derechazo desde la frontal de Stanway (96).



Vilda se jugó el todo por el todo dando entrada a la joven delantera de la Real Sociedad Amaiur Sarriegi, pero las inglesas defendieron bien y el marcador ya no se movió.