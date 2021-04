¡Indignación! Amenazan a hijo de reconocido técnico italiano por floja campaña de su equipo

Francisco Henao

La violencia, una vez más, demuestra que no tiene límites y mucho menos nacionalidad.



En Italia hay indignación por las amenazas que ha recibido Nicoló Pirlo, el hijo de 17 años del técnico de la Juventus, Andrea Pirlo.



El joven, a través de sus redes sociales, denunció las intimidaciones asegurando que es por ser hijo de una persona a la que seguramente no les gusta a muchos otros.



"Tú y tu padre tienen que morir", fue el mensaje que mostró Nicoló Pirlo en su cuenta de Instagram.



Y agregó: "Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite".



El hijo del técnico de la Juventus aseguró que esa clase de mensajes los viene recibiendo desde hace rato.



"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas", señaló.



Juventus, dirigida por Andrea Pirlo, cumple una floja campaña en la Liga italiana y sus opciones de revalidar el título son muy remotas.