Independiente Medellín se estrena este miércoles en la Copa Libertadores frente a El Nacional

El ecuatoriano El Nacional y el colombiano Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán por primera vez en su historia este miércoles en Quito, en la ida por la segunda fase de la Copa Libertadores de 2023.



El 'Nacho' ecuatoriano anda creído tras el global 9-2 que propinara al boliviano Nacional Potosí en la etapa inicial del torneo, logrando además un excelente arranque en su retorno al fútbol de Primera División después de dos años de ausencia.



El DIM hará su estreno en la Libertadores en liza para sumar su décima intervención en esa competición, sin lograr hasta ahora ningún título internacional, al igual que el rival ecuatoriano.



Pero ese debut podría definir la suerte de su técnico, el cafetero David González, a quien la fortuna le viene dando la espalda.



González, quien lleva medio año como adiestrador del equipo en el que surgió como arquero en la década del 2000, se propuso conquistar la Libertadores así "suene descabellado".



"Es nuestro sueño máximo (...) que es ser campeón de la Copa Libertadores", dijo tras la clasificación al certamen, al que asistiera por última vez en 2020.



En la tienda de los 'puros criollos' -por fichar solo a jugadores ecuatorianos-, el timonel Ever Almeida está seguro luego de la paliza al Nacional Potosí. "No podemos decir que con esto ya cumplimos", expresó el paraguayo.



Sostuvo que "tenemos un equipo para seguir adelante" y que "ahora tenemos más exigencia, pero también más confianza".



- Otro nivel -

El Nacional ha encarado 14 duelos contra clubes colombianos dentro de torneos de la Conmebol, registrando cinco victorias, tres empates y seis derrotas. Es el favorito de acuerdo a las estadísticas, pues no ha perdido hasta el momento haciendo de local.



Empero, el 'poderoso de la montaña' salió airoso en sus dos últimas presentaciones de visitante en la Libertadores.



Para Almeida, el Medellín tiene "un fútbol diferente" al superado elenco boliviano y posee "otro nivel futbolístico".



Remarcó que "estamos en buen momento, con buena puntería, que fue lo que el año pasado tuvimos algún problemita".



El DIM tiene previsto entrenar el martes por la tarde en la sede de Liga de Quito, donde se jugará el cotejo de la Libertadores, el estadio Rodrigo Paz, en el norte de Quito.



El encuentro se disputará desde las 17H00 locales (22H00 GMT) del miércoles con arbitraje de los uruguayos Gustavo Tejera (central), Carlos Barreiro y Pablo Llarena.



La revancha está prevista para la próxima semana y el ganador de la llave medirá fuerzas en la siguiente ronda con el primero de la serie entre el boliviano Always Ready y el chileno Magallanes.



Posibles alineaciones:



El Nacional: David Cabezas - Jerry Parrales, Jhonnier Chalá, Andrés Micolta, Bryan Nazareno - Maicon Solís, Madison Julio, Jefferson Valverde, Eddy Mejía - Jorge Ordónez y Ronie Carrillo. DT: Ever Almeida.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera - Jhon Palacios, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño - Daniel Torres, Andrés Ricaurte - Edwuin Cetré, Andrés Ibargüen - Luciano Pons y Didier Cambindo. DT: David González.