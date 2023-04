Independiente Medellín debuta esta noche en la Copa Libertadores frente a Internacional

Cuando menos se lo imaginaba, a Luis Erney Vásquez le llegó la oportunidad de ser titular en el arco del DIM. La lesión que sufrió en el tobillo Andrés Mosquera Marmolejo el sábado pasado –lo dejará por fuera de las canchas mínimo por dos meses– lo convirtió en el dueño temporal de la portería del conjunto rojo.



En los 71 minutos que jugó contra Tolima, Vásquez respondió bien. Mostró buen nivel a pesar de que no ha tenido continuidad con el Poderoso. Ahora, el vallecaucano deberá ratificar esa actuación este martes en el debut del Medellín en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Internacional de Portoalegre, que se jugará a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.



“Esta será una linda oportunidad para demostrar su nivel. Es un muchacho que se prepara bien. En lo físico, técnico, táctico y mental ha demostrado que tiene con qué estar a la altura de este reto”, comentó el exarquero y entrenador antioqueño Miguel Cadavid.



Frente a Internacional de Portoalegre, Luis Erney, que tiene 27 años y debutó en el fútbol profesional con el DIM en 2013, tendrá su primer chance de atajar en un partido de Copa Libertadores. “Estoy seguro de que dará una entrega importante en este juego. Es un arquero maduro, que sabe interpretar bien los partidos y creo que es consciente de que estos juegos internacionales son diferentes, especiales”, comentó el exarquero del DIM Ormeño Gómez, quien fue el primer entrenador que tuvo Vásquez cuando llegó al cuadro rojo.



Lleno de convicción

El guardavallas que regresó hace tres años al DIM después de tener un paso por Real Cartagena, Junior y Valledupar, fue suplente en todos los partidos que jugó El Rey de Corazones en la Libertadores de 2020. También estuvo en el banco en los dos duelos que disputó el Decano contra Internacional en la fase de grupos de la Sudamericana-2022.



“Estoy muy contento por esta oportunidad, las expectativas son altas, pero esto es algo bonito y espero hacer las cosas bien. Estoy emocionado y a la vez tratando de manejarlo. He escuchado a los entrenadores y compañeros. Me he preparado para este momento y espero disfrutarlo mucho”, dijo Vásquez.



Al DIM no le fue bien en su último debut en la fase de grupos de la Libertadores, en la edición de 2020. Esa vez perdió 1-2 con Libertad de Paraguay en el Atanasio. Sin embargo, ahora la historia es diferente y el cuadro paisa buscará una victoria para alegrar a su público y empezar con paso firme en la maratón de la Libertadores, tal vez el reto más grande del equipo en este semestre.