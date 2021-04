Edwin Cardona arrojó positivo para covid y estuvo sin tapabocas en el banco de Boca

Alejandro Cabra Hernandez

¡Imagen que preocupa! Cardona tiene covid y estuvo sin tapabocas en el banco de Boca Vs. Tucumán

Boca Juniors confirmó este domingo que Marcos Rojo y el colombiano Edwin Cardona arrojaron resultados positivos en las pruebas rápidas de covid que se les practicaron en la mañana, un día después de enfrentar a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga Profesional.



Rojo no estuvo disponible para el partido, pero Cardona sí estuvo presente en el banco de suplentes y una imagen suya preocupa en toldas xeneizes.



Sobre el final del encuentro se pudo ver al antioqueño sin tapabocas en el banco de suplentes de los de Miguel Ángel Russo, incumpliendo el protocolo destinado para prevenir los contagios.



La incertidumbre gira en torno a la posibilidad de que Cardona haya contagiado a algún otro compañero. En el banco también estuvieron Javier García, Emmanuel Más, Renzo Giampaoli, Agustín Sandez, Gonzalo Maroni, Ignacio Fernández, Leonardo Jara, Franco Soldano, Agustín Obando, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez.



Por ahora, el club boquense espera los resultados de las pruebas PCR. No obstante, puede que algún futbolista esté en periodo de incubación del virus y aún no arroje positivo.



Antes, Boca comunicó el contagio de Jorman Campuzano, quien se encuentra en aislamiento preventivo.