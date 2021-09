Hugo Sánchez: "Falcao García puede marcar más goles que yo en el Rayo"

El histórico delantero mexicano Hugo Sánchez se refirió al fichaje del colombiano Radamel Falcao García al Rayo Vallecano, para esta temporada.



En diálogo con 'Marca', el exgoleador recordó su paso por el equipo vallecana: "Estuve contento en el Rayo porque Madrid es mi casa. Fue una temporada agridulce. Por una parte, fue una gran experiencia, pues logré 16 goles en 29 partidos, y eso me alegró. Pero, por otra, el equipo descendió. También viví una mala pasada con el presidente Ruiz Mateos. Me dejó de pagar una parte del contrato”.



” Estoy agradecido por el apoyo de la afición vallecana (…) En el Real Madrid vivíamos en una nube y el Rayo te hace más humano. El ambiente era muy agradable y muy diferente a lo que viví antes. Nos quedábamos a picar juntos para luego ir a casa. Recuerdo a Onésimo. ¡Cómo regateaba! Yo siempre esperaba su pase en el regate número 14 ó 15″, indicó el mexicano de 63 años.



Sobre la llegada del 'Tigre' al equipo de Madrid, manifestó que: “Ahora que Falcao va para allá, me hace recordar mi etapa cuando yo estaba en mis últimos años y quería seguir disfrutando de este deporte que es el más maravilloso del mundo. Venía la cuenta atrás, sabía que quedaba poco tiempo para el retiro… así que ojalá que Falcao disfrute lo que le queda de su brillante carrera”.



Hugo Sánchez jugó la temporada 1993-1994 con el equipo franjirrojo anotando 17 goles en 33 partidos disputados. En esa temporada el Rayo Vallecano perdió la categoría.