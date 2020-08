"Hemos tocado fondo": dura autocrítica de Gerard Piqué tras la humillante derrota del Barcelona

Francisco Henao

Gerard Piqué dio la cara al final del partido que el Barcelona perdió 8-2 ante el Bayern Múnich por Liga de Campeones.



“Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra, no se puede competir así, no se puede ir por Europa así, es muy duro”. Espero que sirva de algo porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera”, dijo el defensa catalán.



Señaló que si es caso, habría que oxigenar el equipo con otros jugadores para volver a ser grandes protagonistas.



"Hay que reflexionar a todos porque el club necesita cambios, de todo tipo, nadie es imprescindible, yo soy el primero que me ofrezco en dejarlo e irme si hace falta sangre nueva y cambiar esta dinámica, hemos tocado fondo, todos tenemos que mirar internamente qué es lo mejor para el club”, expresó.